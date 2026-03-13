공동주택 공시가 18일부터 열람 시작…현실화율 69% 유지

국토부, 1585만 가구 공시가격 공개

내달 6일까지 소유자 의견 청취

이미지 확대 서울 송파구 롯데타워 전망대에서 바라본 서울 아파트의 모습. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 송파구 롯데타워 전망대에서 바라본 서울 아파트의 모습. 도준석 전문기자

올해 공동주택 공시가격 열람이 내주 시작된다. 공시가격 현실화율은 69%로 지난해와 같다.국토교통부는 올해 1월 1일 기준으로 조사·산정한 공동주택 약 1585만가구의 공시가격(안)에 대한 소유자 열람과 의견청취 절차를 오는 18일부터 다음 달 6일까지 20일간 진행한다고 13일 밝혔다.제출된 의견에 대해서는 조사자인 한국부동산원의 자체 검토와 외부전문가 심사, 중앙부동산가격공시위원회 심의 등을 거쳐 다음달 30일 결정·공시한다.올해 공동주택 공시가격은 ‘2026년 부동산 가격 공시 추진방안’에 따라 지난해와 동일한 현실화율 69%를 적용했다.지난해와 동일한 현실화율을 유지함에 따라 시세 변동분만을 반영해 공동주택 공시가격을 산정할 예정이다.