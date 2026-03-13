“관례 깨고 신속히” 이 대통령 지시에… 기획처, 휴일 반납 ‘추경 속도전’

이 대통령 “기존 관례 깨고 최대한 신속하게”

물류·유류비 경감, 취약계층 안정·수출기업 지원

추가 국채 발행 없이 ‘초과세수’로 재원 조달

임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관. 기획예산처 제공

미국·이란 전쟁 여파로 고유가 상황이 국내 경제에 미칠 영향을 대비하기 위해 정부가 추가경정예산 편성 준비에 착수했다. 물류·유류비 부담 경감, 민생 안정, 수출기업 지원 등을 중심으로 추경안을 조속히 국회에 제출한다는 계획이다.임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관은 13일 정부서울청사에서 ‘중동 상황 점검 관계부처 차관회의’를 열고 “기획처와 각 부처는 국민들의 부담을 하루라도 빨리 덜어드리기 위해 주말과 휴일을 반납하고 추경안을 조속히 마련할 것”이라고 밝혔다.이번 회의는 전날 수석보좌관회의에서 이재명 대통령이 “추경을 편성하기로 결정하면 보통 한두 달이 걸리는 게 기존 관례라고 하는데, 어렵더라도 최대한 신속하게 해달라”고 지시한 데 따른 후속 조치다.이번 추경은 세 가지 분야에 집중될 전망이다.구체적으로는 ▲물류·유류비 부담 경감 ▲서민·소상공인·농어민 등 취약계층 민생 안정 지원 ▲외부 충격에 취약한 수출기업 지원 등이 추경안에 핵심적으로 담길 방침이다.추경은 추가 국채 발행 없이 예상되는 초과세수를 활용해 편성될 예정이다. 이로써 국채 및 외환시장에 미칠 영향을 최소화할 방침이다.정부는 이날 회의를 계기로 추경 준비에 즉시 착수한다. 기획처는 신속하게 추경안을 마련해 최대한 빠른 시일 내 국회에 제출할 예정이다.동시에 추가적인 재정 투입을 촉구한 한국개발연구원(KDI) 등 국책연구기관과도 긴밀히 협력해 효과적인 지원 정책을 검토할 계획이다.