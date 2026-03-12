사상 최대 비축유 풀어도… 유가 또 100달러 돌파

IEA, 4억 배럴 규모 방출 결정

이미지 확대 중동 전쟁 여파로 치솟았던 기름값이 소폭 하락한 12일 대전 유성구의 한 주유소에서 직원이 휘발유와 경유 가격 표지판을 교체하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 중동 전쟁 여파로 치솟았던 기름값이 소폭 하락한 12일 대전 유성구의 한 주유소에서 직원이 휘발유와 경유 가격 표지판을 교체하고 있다.

뉴스1

이미지 확대 서울 노원구의 한 주유소에 차량들이 길게 줄을 선 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 노원구의 한 주유소에 차량들이 길게 줄을 선 모습.

연합뉴스

2026-03-13 B1면

국제에너지기구(IEA)가 사상 최대 규모의 비축유 방출을 결정했지만 국제 유가는 장중 100달러를 재돌파헸다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘전쟁 조기 종식’ 발언으로 진정 국면이던 유가 시장이 이란의 유조선 공격 확대로 다시 요동치자 업계는 당분간 유가 안정이 어려울 것이라며 우려했다. 정부는 국내 소비자 유가를 안정시키기 위해 13일 0시부터 석유가격 최고가격제를 한시적으로 시행한다.11일(현지시간) 영국 런던 ICE 선물거래소에 따르면 브렌트유 가격은 장중 배럴당 100.56 달러를 기록하며 사흘만에 100달러를 넘었다. 지난 9일 장중 119달러까지 치솟았던 브렌트유는 이후 하락세로 전환했지만 호르무즈 해협을 둘러싼 전황에 따라 급등과 급락을 거듭하고 있다. 앞서 80달러대까지 내렸던 서부텍사스산원유(WTI)도 배럴당 90달러대까지 상승했다. 중동 지역 원유의 지표로 우리나라 산업에 가장 큰 영향을 주는 두바이유는 지난 6일부터 100달러 밑으로 떨어지지 않고 있다.전날 IEA는 32개 회원국이 전략 비축유 방출에 합의함에 따라 4억 배럴의 원유를 방출한다고 밝혔다. IEA 설립 이후 최대 방출량이다. 미국은 비축유 1억 7200만 배럴을 별도 방출하겠다고 발표했고 유가는 진정되는 듯했다. 하지만 이란이 호르무즈 해협을 넘어 이라크 영해에 있는 유조선까지 공격하자 유가는 다시 상승했다. 이라크 영해는 페르시아만 가장 안쪽이어서 이란이 페르시아만 전역으로 해상 타격 범위를 넓힌 셈이다.업계는 사실상 전쟁 장기화에 대비하는 모습이다. 아시아 거래 지표인 싱가포르 원유 현물시장 가격은 전쟁 이전보다 배럴당 약 20~30달러의 프리미엄이 붙는 것으로 알려졌는데, 중동 불안이 장기화하면 프리미엄은 더욱 높아질 수 있다. 정유 업계 관계자는 “미국 등 다른 지역 원유 공급선도 있지만 중동 물량을 완전히 대체하기는 쉽지 않다”며 “장기적으로 수급 리스크가 큰 상황”이라고 말했다.정부는 석유가격 최고가격제로 정유사가 주유소와 대리점 등에 공급하는 가격 상한선을 직접 통제키로 했다.최고 가격은 중동 사태 발생 전인 2월 4주 차 공급 가격을 기준으로 산정했다. 여기에 싱가포르 국제 석유제품 가격 변동률을 반영하고 세금을 더했다. 정유사가 유가 상승기에 과도한 마진을 붙이는 것을 차단하고 국제 유가 상승분만 반영하겠다는 취지다. 적용 품목은 휘발유·경유·등유이며 고급 휘발유는 제외된다. 양기욱 산업통상부 산업안보자원실장은 “최고가는 현재 공급가격보다는 낮은 수준”이라며 “소비자들이 최고가를 알게 되면 주유소가 마진을 얼마나 붙였는지 직접 판단할 수 있을 것”이라고 말했다.정부는 가격 인상 제한으로 발생하는 정유사의 손실을 재정으로 보전하기로 했다. 동시에 국내 공급 물량을 해외로 빼돌리지 않도록 수출 물량을 지난해 같은 기간의 100% 수준으로 제한한다. 정부는 향후 모니터링을 통해 과도한 마진을 남기는 주유소의 명단을 공표하고 과태료 부과나 영업정지 등 강력한 대응에 나설 계획이다.한국은행은 석유 최고가격제에 대해 “국제 유가 급등과 같은 큰 외부 충격 발생 시 소비자 부담을 일시적으로 줄여준다는 측면에서 긍정적 효과가 있다”면서도 “(최고가격제) 도입 기간이 길수록 초과수요 발생 등 부작용이 커질 수 있다”며 단기간 도입에 무게를 뒀다.