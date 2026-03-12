미용 프랜차이즈 ‘에이바헤어’, 초보 창업자도 가능한 안정적 미용실 창업 시스템 주목

이미지 확대 에이바헤어 제공 닫기 이미지 확대 보기 에이바헤어 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미용실 창업을 고민하는 예비 창업자들이 늘어나면서 미용 프랜차이즈 선택 기준에 대한 관심도 높아지고 있다. 특히 창업 경험이 부족한 경우 안정적인 운영 시스템을 갖춘 브랜드를 선택하는 것이 중요하다는 의견이 많다.이 가운데 미용 프랜차이즈 브랜드 ‘에이바헤어’가 초보 창업자도 비교적 안정적으로 매장을 운영할 수 있는 시스템을 구축하며 관심을 받고 있다.최근 미용업계는 인건비 상승과 경기 침체, 인력 수급 문제 등으로 창업 환경이 쉽지 않은 상황이다. 이러한 환경 속에서 에이바헤어는 체계적인 교육 프로그램과 대표이사가 직접 지휘하는 본사 마케팅 지원을 통해 가맹점의 안정적인 운영 기반을 마련하고 있다.특히 신규 매장의 경우 오픈 초기부터 네이버 예약 시스템 연동, 플레이스 최적화 세팅, 리뷰 관리 가이드 등을 지원받아 온라인 고객 유입 구조를 빠르게 구축할 수 있으며, 대표이사가 직접 출연하는 유튜브 채널과 인스타그램 등 SNS 홍보 지원을 통해 매출 향상을 도모하고 소비자에게 신뢰받는 브랜드로 성장하는 것을 목표로 하고 있다.또한 본사는 디자이너 채용 지원과 전문 교육 프로그램을 통해 인력 확보 문제를 해결하고, 매장 운영에 필요한 실무 중심 컨설팅을 지속적으로 제공하고 있다. 이는 단순히 브랜드를 제공하는 프랜차이즈 형태를 넘어 실제 운영이 가능한 매장을 만드는 데까지 초점을 맞춘 지원 시스템이라는 것이 기업 관계자의 설명이다.에이바헤어 관계자는 “초보 창업자도 안정적으로 매장을 운영할 수 있도록 체계적인 지원 시스템을 구축하고 있다”라고 밝히며 “앞으로도 가맹점 매출 향상에 실질적으로 도움이 되는 마케팅 및 운영 지원을 지속적으로 강화할 계획”이라고 덧붙였다.에이바헤어 창업과 본사 지원에 관련된 세부 내용들은 기업 홈페이지 또는 문의전화를 통해 확인할 수 있다.