“연간 120억원 아꼈다”…‘관세폭탄’ 피한 옥외광고용 K-디스플레이

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“연간 120억원 아꼈다”…‘관세폭탄’ 피한 옥외광고용 K-디스플레이

박은서 기자
박은서 기자
입력 2026-03-12 09:53
수정 2026-03-12 09:53
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

‘모니터’ 아닌 ‘모듈’ 분류
미국·EU 등 최대 14% 고관세 피하게 돼

이미지 확대
서울 신세계 백화점에서 진행하는 ‘삼성 비전 AI’ 옥외광고 모습. 삼성전자 제공
서울 신세계 백화점에서 진행하는 ‘삼성 비전 AI’ 옥외광고 모습. 삼성전자 제공


세계관세기구(WCO)는 옥외 광고용 발광다이오드(LED) 디스플레이 모듈을 무관세 품목인 디스플레이모듈(HS 8524, 관세율 0%)로 분류하기로 결정했다.

재정경제부와 관세청은 이 품목 분류를 두고 그간 국가별로 이견이 있었는데 한국 측의 입장이 채택됐다고 12일 밝혔다.

완제품인 모니터(HS 8528)로 분류될 경우 미국은 5%, EU는 14%의 관세를 부과하게 되는데, 우리 정부 측은 지난해 WCO 품목분류위원회에서부터 중간재에 해당한다고 다수 회원국을 설득해왔다.

WCO가 디스플레이 모듈이라고 판단함에 따라 우리 기업은 무관세 품목으로 수출할 수 있게 됐다.

정부는 이번 결정이 한국의 주력 수출품이 무관세 품목임을 국제사회로부터 공식적으로 인정받았으며 디스플레이 관련해 한국의 주장이 국제 사회에 받아들여졌다는 데 의미가 있다고 평가했다.



이에 수출 기업이 겪을 통관 불확실성이 해소됐으며 연간 약 120억원의 관세 절감 효과가 있을 것이라고 전망했다.
세종 박은서 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
LED 디스플레이 모듈의 최종 분류 결과는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로