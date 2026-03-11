오케스트로 그룹 김민준 의장, ‘디지털정부 발전 유공’ 대통령 국민포장 수훈

이미지 확대 행정안전부 윤호중 장관(왼), 오케스트로 그룹 김민준 의장(오) 닫기 이미지 확대 보기 행정안전부 윤호중 장관(왼), 오케스트로 그룹 김민준 의장(오)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

AI‧클라우드 소프트웨어 대표 기업 오케스트로 그룹(의장 김민준)은 지난 9일 판교테크노밸리 경기창조경제혁신센터에서 열린 ‘AI 국민비서 시범서비스 개통식’에서 김민준 의장이 디지털정부 발전에 기여한 공로로 ‘디지털정부 발전 유공’ 대통령 국민포장을 수훈했다고 11일 밝혔다.포장(Medals of Honor)은 훈장과 함께 대통령이 수여하는 최고 권위의 국가 서훈으로, 국민포장은 국가 발전과 더불어 정치·경제·사회·교육·학술 분야의 발전에 이바지한 공적이 뚜렷한 사람에게 수여되는 국가 포상이다.이번 ‘디지털정부 발전 유공’ 포상에서는 대통령 포장 1명과 표창 3명 등 총 4명에게 포상이 수여됐으며, 김민준 의장은 국민포장을 받은 유일한 수훈자로 이름을 올렸다. 그는 국산 AI·클라우드 기술 개발을 이끌며 디지털 행정 혁신과 공공 서비스 고도화, 공공 부문의 AI 활용 확대와 산업 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받았다.이번 수훈에는 김 의장이 이끄는 오케스트로가 국가 연구개발(R＆D) 과제와 주요 AI 프로젝트에 참여해 온 성과도 반영됐다. 특히 오케스트로는 국가대표 AI를 선정하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트에서 공공 부문 생성형 AI 서비스 구현을 전담하고 있다.또한 오케스트로는 서버 가상화 솔루션 ‘콘트라베이스(CONTRABASS)’를 중심으로 외산 가상화 솔루션이 주도하던 국내 가상화 시장에서 독자적인 기술력을 바탕으로 입지를 넓혀 왔다. 공공·금융·제조·통신 등 주요 산업의 VM웨어 환경을 콘트라베이스로 전환하며 2025년 윈백 매출 100억 원을 돌파했고, 사실상 외산 솔루션이 독점하던 국내 가상화 시장에서 유일한 대안으로 자리매김하고 있다.오케스트로는 공공 및 기업 환경에서 데이터 주권과 인프라 통제권을 확보할 수 있는 ‘소버린 AI 클라우드 데이터센터’ 솔루션을 선보였다. 해당 솔루션은 IaaS, PaaS, DevOps, AIOps, AIaaS, AI Platform, 마이그레이션, 재해복구(DR) 등 AI·클라우드 풀스택 솔루션을 하나의 통합 패키지로 제공해 프라이빗 소버린 AI 환경을 지원한다.이러한 기술력을 바탕으로 오케스트로는 ‘소버린 AI 클라우드 솔루션’ 패키지를 일본 AI 데이터센터에 수출해 GPU 가상화(GPUaaS) 기반 대규모 LLM 환경을 구현했다. 이를 계기로 글로벌 시장 협력과 사업 확대도 이어지고 있다.김 의장은 “이번 대통령 국민포장 수훈은 오케스트로의 국산 AI·클라우드 기술이 디지털정부 혁신과 공공 서비스 발전에 기여한 성과를 인정받은 결과”라며 “앞으로도 소버린 AI 클라우드 기술 고도화를 통해 디지털 주권을 강화하고 국내 AI 산업 경쟁력 제고에 기여하겠다”고 밝혔다.