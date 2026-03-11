압류 코인 비밀번호 흘린 국세청… 관리개선 TF 가동키로

이미지 확대 업무 보고 하는 이성진 국세청 차장 이성진 국세청 차장이 11일 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체 회의에서 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 업무 보고 하는 이성진 국세청 차장 이성진 국세청 차장이 11일 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체 회의에서 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고액 체납자에 대한 징수 성과를 알리는 과정에서 가상자산 비밀번호 유출 사고를 일으켰던 국세청이 가상자산 관리개선 태스크포스(TF)를 출범시킨다.이성진 국세청 차장은 11일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 국세청 업무보고에서 “가상자산 유출과 같은 사고가 다시는 재발하지 않도록 가상자산 관리개선 TF를 출범해 문제의 원인을 철저히 분석하고 종합적인 방지 대책을 수립·이행해 나가겠다”고 밝혔다.이 차장은 “가상자산 탈세 대응을 위한 디지털자산총괄과 신설, 통합분석시스템 구축, 자동정보교환제도 시행 등도 철저히 준비하겠다”고 강조했다.그는 이번 사태의 원인에 대해 “가상자산 강제 징수 업무 처리 요령을 만들어두고 있었지만 상세한 매뉴얼이 부족했다는 측면을 인정한다”며 “가상자산에 대한 경험과 이해, 노하우가 부족한 것을 인정한다”고 사과했다.앞서 국세청은 지난달 26일 체납자의 가상자산이 담긴 콜드월렛(오프라인 전자지갑) USB 4개를 압류했다는 자료를 내면서 비밀번호 격인 니모닉 코드를 함께 노출했다. 니모닉 코드는 분실한 가상자산을 복원할 때 쓰는 암호다. 이 코드가 있으면 실물 지갑이 없더라도 코인을 복원해 탈취할 수 있다. 현재 코인은 되찾지 못한 상황으로, 경찰이 행방을 추적 중이다.국세청 외에도 최근 검찰, 경찰에서도 압수한 가상자산의 분실·유출 사고가 잇따르고 있다.이에 감사원은 검찰·경찰·국세청·관세청 등을 상대로 ‘압수·압류물 관리 실태(가상자산 중심)’ 모니터링에 착수했다. 가상자산은 지갑에 접근하는 정보와 복구키 관리가 핵심인 만큼 보관 절차를 비롯해 인수인계·공개자료 검수·보안통제까지 관리 체계 재정비가 이뤄질 전망이다.