다건강(주), 국립전파연구원 적합성평가 인증 획득 밝혀… “힐링 기구 안전성 강화”

다건강(주)이 국립전파연구원으로부터 전자파 적합성평가 인증을 취득하며 제품의 안전성과 신뢰성을 공식적으로 확보했다고 밝혔다.힐링 기구 및 건강 관련 제품을 제조·유통하는 ‘다건강’은 이번 인증을 통해 자사 제품이 전파법에 따른 기술 기준을 충족했음을 확인받았다고 전했다. 국립전파연구원의 적합성평가 인증은 국내 전파 환경 보호와 이용자 안전 확보를 위해 운영되는 제도로, 전자파 발생 가능성이 있는 제품에 대해 기술 기준 충족 여부와 안전성을 종합적으로 평가하는 절차다.회사 측에 따르면, 이번 인증은 힐링 온열기와 힐링 음이온기, 힐링 대자연 매트, 베개커버, 벨트 등 힐링 기구 제품군을 대상으로 진행됐으며, 관련 시험과 심사를 거쳐 전자파 적합성과 안전 기준을 충족한 것으로 나타났다. 이를 통해 ‘다건강’은 제품 신뢰도를 높이는 동시에 국내 유통 및 사업 확장에 필요한 제도적 기반을 확보하게 됐다는 설명이다.회사는 이번 인증을 계기로 제품 안전 관리와 품질 경쟁력을 더욱 강화하고, 관련 시장에서의 신뢰도 확보와 브랜드 가치 제고에 나설 계획이다.다건강(주) 관계자는 “제품의 안전성과 기술력을 객관적으로 검증받은 만큼 앞으로도 관련 법규 준수와 품질 관리에 더욱 힘쓰며 소비자에게 신뢰받는 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.