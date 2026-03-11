[속보] 3월 1~10일 수출 215억달러…전년대비 55.6% 증가

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 3월 1~10일 수출 215억달러…전년대비 55.6% 증가

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-03-11 09:15
수정 2026-03-11 09:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
중동 사태로 중고차 수출 시장도 긴장
중동 사태로 중고차 수출 시장도 긴장 중동 사태로 중고차 수출 시장도 긴장
(인천=연합뉴스) 류영석 기자 = 중동 사태 영향으로 중고차 전체 수출 중 약 3분의 1을 차지하는 중동 지역 중고차 수출에도 큰 차질이 빚어지는 가운데 8일 인천시 연수구 옥련동 옛 송도유원지의 중고차 수출단지에 차량들이 빼곡히 주차되어 있다. 2026.3.8
ondol@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>


중동 사태에도 3월 1~10일 전체 수출액과 반도체 수출이 동기간(1~10일) 역대최대치를 기록했다.

관세청은 이달 1~10일 수출액이 215억 달러로 전년동기대비 55.6% 증가했다고 11일 밝혔다.

지난 2월 214억 달러였던 종전 수출실적 역대최대치를 한달만에 갈아 치웠다.

반도체도 76억 달러를 올리면서 동 기간 수출 역대 최대 기록을 세웠다. 전년동기대비 175.9% 증가한 수치다.

전체 수출 중 반도체 비중은 35.3%로 전년동기 대비 15.4%p 증가했다.

이밖에 석유제품(44.1%), 승용차(13.9%), 컴퓨터 주변기기(372.1%) 등도 수출 역대최대치 기록을 도왔다.

중국(91.2%), 미국(69.9%), 베트남(62.4%), 대만(126.8%)으로의 수출이 증가한 가운데 유럽연합(-6.4%)은 줄었다.

수입은 194억 달러로 21.7% 증가했다. 전년동기대비 반도체(53.5%), 반도체 제조 장비(10.4%) 등 증가한 가운데, 원유(-1.4%), 가스(-6.4%) 등 감소했다.

무역수지는 21억 달러 흑자를 기록했다. 지난 2월 기준 13개월 연속 흑자를 이어가는 모양새다.
세종 한지은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
3월 1~10일 전체 수출액은 전년동기대비 몇 % 증가했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로