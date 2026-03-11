구윤철 “중동 상황 최소화, 추경 포함 정책수단으로 충분히 지원”

이미지 확대 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의를 주재하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의를 주재하고 있다. 뉴시스

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 11일 “중동상황이 민생과 경제·산업에 미칠 영향을 최소화할 수 있도록 추경을 포함해 가능한 모든 정책수단을 활용해 충분한 지원을 추진하겠다”고 밝혔다.구 부총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 ‘비상경제장관회의’에서 “국내외 경제상황이 시시각각 변화하고 있는 만큼 모든 상황을 고려하면서 기민하게 대처하고 있다”며 이같이 언급했다.‘경제관계장관회의’는 이날부터 ‘비상경제장관회의’로 전환됐다. 정부는 매주 개최하는 관계기관 합동 비상대응반도 차관급으로 격상한다는 방침이다.구 부총리는 “유가 추이를 모니터링하며 유류세 인하를 검토하고, 화물차·버스·택시 등에 대한 경유 유가연동보조금을 한시 상향하겠다”며 “소상공인 경영안정바우처, 긴급경영안정자금 등을 적극 지원하고 추가로 필요한 지원방안도 검토하겠다”고 설명했다.위기 상황을 틈탄 사익편취에는 무관용 원칙으로 엄단하겠다고 강조했다.구 부총리는 “이번주 중 석유 가격 최고 가격제를 시행하겠다”며 “대상 유종과 가격 기준을 구체화해 국민들께 조속히 말씀드리겠다”고 예고했다.그러면서 나타날 부작용에 대해선 “석유제품 매점매석 행위 금지 고시 제정을 통해 정유사·주유소 등의 사재기나 판매기피 행위 방지하겠다”고 밝혔다.