중동발 ‘S공포’, 골든타임 4주… 100달러 땐 성장률 0.3%P 하락

고유가·고환율·고물가 악순환 우려

2026-03-11 2면

미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 치솟던 국제유가가 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘조기 종전’ 언급에 7~8% 하락했다. 하지만 불안한 중동 정세는 그대로다. 고유가·고환율·고물가 등 ‘중동발 3고’가 불러올 ‘S(스태그플레이션·경기 침체 속 물가 상승)의 공포’는 한국 경제 깊숙이 스며들고 있다. 전문가들은 앞으로 4주가 중동발 충격이 실물 경제 침체로 옮겨갈지를 결정할 ‘골든타임’이라고 입을 모은다.장중 110달러를 넘었던 국제유가가 9일(현지시간) 100달러 아래로 떨어지며 일시적인 숨 고르기에 들어갔다. 그러나 전 세계 석유 해상 운송량의 20%가 오가는 호르무즈 해협에 전쟁의 긴장감이 해소되지 않은 만큼 유가 상승 랠리는 언제든지 이어질 수 있다. 유가 상승은 경상수지 악화와 환율 상승을 촉발하고, 다시 물가를 자극해 실물경제 전반의 동력을 갉아먹는 악순환의 굴레를 초래한다.전문가들은 이번 사태가 4주 이상 장기화하면 한국 경제가 본격적인 경기 침체 국면에 진입할 거라고 경고했다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “전쟁이 한 달 이내 끝난다면 기업의 재고 물량과 200일분의 정부 비축유로 어느 정도 버틸 수 있으나 두 달을 넘기면 경기 둔화 위험이 커진다”고 분석했다. 석병훈 이화여대 경제학과 교수도 “지금은 고유가에 따른 일시적 충격 단계지만 4주를 넘기면 국제유가가 배럴당 150달러까지 치솟을 수 있다”며 “그러면 스태그플레이션 진입이 가시화될 것”이라고 언급했다.중동 전쟁 여파로 지난해보다 낙관적이었던 올해 경제 전망도 흔들리고 있다. 재정경제부의 올해 성장률 전망치 2.0%는 산유국의 공급 확대로 두바이유가 62달러로 하락할 것을 전제로 산출됐다. 물가상승률 2.1%와 경상수지 1350억 달러 전망치도 같은 유가 전망을 전제로 설계됐다. 따라서 이번 중동발 악재에 따른 경제 지표 전망치의 하향 조정은 불가피할 것으로 보인다.현대경제연구원은 올해 유가가 연평균 100달러 수준으로 오르면 국내총생산(GDP) 성장률이 최소 0.3% 포인트 하락하고 150달러까지 오르면 최소 0.8% 포인트 하락할 수 있다고 전망했다.정부는 급등한 유가를 안정시키기 위해 29년 만의 ‘석유 최고가격제’ 시행을 예고했다. 하지만 시장에선 사재기 현상이나 공급 위축 등 부작용을 우려하는 목소리가 상당하다. 익명을 요구한 한 경제학과 교수는 “정부가 비축유를 풀 때 ﻿가격 인상을 자제한 정유사에 물량을 우선 배정하는 방식은 시장을 간접 통제하는 수단으로 활용할 수 있다”고 지적했다.전문가들은 원유 수입의 70% 이상을 중동에 의존하는 구조를 개편하지 않고선 중동발 변수에 경제 구조가 요동치는 걸 막기 어렵다고 입을 모은다. 양 교수는 “장기적으로는 원자력에너지와 재생에너지를 활용한 에너지 믹스를 개편하는 등 산업 구조 자체의 석유 의존도를 낮추려는 노력이 시급하다”고 강조했다.