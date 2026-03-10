토스뱅크 환전 오류…엔화 7분간 ‘반값 거래’

토스뱅크 환전 오류…엔화 7분간 ‘반값 거래’

박소연 기자
입력 2026-03-10 21:56
수정 2026-03-10 21:56
토스뱅크
토스뱅크


토스뱅크 앱에서 일본 엔화 환율이 정상가의 절반 수준으로 표시되는 오류가 10일 발생해 일부 이용자들이 낮은 가격에 엔화를 매수한 것으로 확인됐다.

이날 오후 7시 29분부터 약 7분 동안 토스뱅크 앱에서 엔화를 환전할 경우 100엔당 약 472원 수준의 환율이 적용됐다. 같은 시각 시장 환율이 100엔당 약 934원대였다는 점을 고려하면 정상가의 절반 수준이다.

환율이 급락한 것으로 표시되면서 미리 자동 매수를 설정해 둔 일부 이용자들이 실제로 해당 가격에 엔화를 매수한 것으로 파악됐다.

토스뱅크는 오류를 확인한 뒤 엔화 환전 거래를 일시 중단했고, 이날 오후 9시께 환전 기능을 정상화했다.

토스뱅크 관계자는 “내부 점검 과정에서 일시적으로 잘못된 환율이 적용됐다”며 “해당 시간 동안 이뤄진 환전 규모와 거래 내역을 현재 파악 중”이라고 밝혔다.
박소연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
