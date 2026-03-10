기업 67% “올해 신규 채용”…작년보다 늘었다

경총, 500곳 설문…5.8%P 증가

기업 절반 이상 수시 채용만 실시

국내 기업 3곳 중 2곳은 올해 신규 직원을 채용할 계획인 것으로 나타났다. 기업 심리가 회복되면서 채용 여건도 다소 개선된 셈이다. 다만 ‘수시 채용만 실시하겠다’고 밝힌 곳이 정기 공채를 원하는 기업보다 많아 경력 인재를 선호하는 경향은 지속되는 모습이다.한국경영자총협회(경총)가 임직원 수 100명 이상 기업 500개를 대상으로 조사해 10일 발표한 ‘2026년 신규 채용 실태’에 따르면 응답 기업의 66.6%가 ‘올해 신규 채용 계획이 있다’고 답했다. 이는 지난해(60.8%)보다 5.8%포인트 증가한 규모다. ‘신규 채용 여부 미정’이라는 응답은 23.2%, ‘계획 없음’은 10.2%였다.신규 채용 계획이 있다고 밝힌 기업 중 62.2%는 채용 규모가 지난해와 비슷하다고 답했다. ‘채용 확대’는 14.1%, ‘축소’는 17.4%로 집계됐다.신규 채용 방식으로는 ‘수시 채용만 한다’는 응답이 54.8%로 가장 많았다. 이어 ‘정기 공채와 수시 채용을 병행한다’는 응답이 35.0%, ‘정기 공채만 한다’는 응답은 10.2%로 집계됐다. 수시 채용만 실시한다는 응답은 지난해 70.8%에서 54.8%로 크게 줄었지만 여전히 절반 이상의 기업이 수시 채용을 선호하는 상황이다.수시 채용 선호 현상은 일정 시기에 대규모 신입 사원을 선발해 교육한 뒤 배치하는 방식보다 필요한 직무 인력을 필요할 때 채용해 곧바로 실무에 투입하는 것이 비용과 시간 측면에서 효율적이라는 판단 때문으로 보인다. 인공지능(AI), 소프트웨어, 연구개발(R＆D) 등 전문 직무 중심 채용이 늘어나면서 직무 경험을 갖춘 인재를 선발하는 것이 중요해졌다. 올해 신규 채용 규모를 확대하지 않거나 미정인 기업들의 16.1%는 ‘AI·자동화 등 기술 도입에 따른 인력 수요 감소’를 이유로 들었다.올해 채용 시장의 주요 경향(복수 응답)으로는 ‘직무 중심 채용 강화’라는 응답이 72.2%로 가장 많았다. 이어 ‘수시·상시 채용의 일반화’ 41.8%, ‘채용 과정상 AI 활용 증가’ 30.6% 순이었다.