방사성폐기물도 ‘스마트 추적’… 세계 최초 방폐물 복합처분시설 경주서 첫 가동

중저준위 방폐물 처분시설 내 2단계 표층처분시설 이르면 5월 준공

이미지 확대 경북 경주시 문무대왕면의 중저준위 방폐물 처분시설 내 있는 2단계 표층처분시설 모습.

경북 경주시 문무대왕면의 중저준위 방폐물 처분시설 내 있는 2단계 표층처분시설 모습.

한국원자력환경공단 제공

한국원자력환경공단 제공

경북 경주시 문무대왕면 중저준위 방폐물 처분시설에 있는 1단계 동굴처분시설 내부 모습. 한국원자력환경공단 제공

처분시설 주변 지역 주민과 소통·신뢰 강화 지난해 한국원자력환경공단에서 실시한 난임토크콘서트에서 경주대추밭백한의원장이 강연을 하고있다. 한국원자력환경공단 제공

경북 경주시 문무대왕면에 있는 세계 최초 단일 부지 중저준위 방사성폐기물 복합처분시설이 이르면 5월 가동된다. 폐기물의 발생부터 처분까지 전 주기를 인공지능(AI)을 활용한 디지털 스마트 추적으로 고도화해 안전 관리 수준을 한 단계 높였다는 평가가 나온다.한국원자력환경공단은 10일 지표에서 30m 깊이에 천연공학적 방벽을 만들어 중저준위 방폐물을 처분하는 2단계 표층처분시설이 지난달 사용 승인을 완료해 올해 상반기 준공식을 연다고 밝혔다. 2012년 부지 조사에 착수한 지 14년 만이다. 지난해 완공된 이 시설에는 폐기물을 담은 200ℓ짜리 드럼 12만 5000개가 들어간다. 중저준위 방폐물은 원자력발전소나 병원, 연구소 등에서 나오는 장갑, 옷 등 방사능 수치가 낮은 폐기물들을 의미한다.전 세계에서 1단계 동굴처분시설과 2단계 표층처분시설을 한 부지 내(전체 206만㎡)에 모두 갖춘 곳은 한국이 유일하다. 1단계 시설은 해수면 아래 80~130m 지하동굴 내 사일로에 폐기물(10만 드럼)을 처분한다.공단 관계자는 “지금까지는 원전에서 사용한 장갑 등 오염도가 매우 낮은 극저준위·저준위 폐기물과 병원·연구소의 엑스레이 촬영 등에 쓰인 중준위 폐기물을 구분 없이 모두 동굴처분시설에 처분해왔지만 앞으로 극저준위 등은 2단계 시설로 분류해 운용·관리의 효율성과 체계성을 높였다”고 설명했다. 2단계 시설 공사비는 3207억원으로 동굴을 깊게 파야 하는 1단계(1조 5436억원)의 약 5분의 1 수준이다.폐기물은 모두 디지털 기반의 폐기물추적관리시스템(WTS)을 통해 인수의뢰 시점부터 운반, 검사, 처분시설 정치·폐쇄 후 관리까지 전 주기 방폐물 이력 정보가 철저히 추적 관리되고 있다. 시스템은 2015년 도입해 2023년 2단계 표층처분시설 운영에 맞춰 고도화했다. 지난해에는 스마트 인수검사 단말기를 활용해 총 4048드럼을 검사해 검사 소요 시간을 연간 400시간에서 200시간으로 50% 단축했다. WTS를 통해 방폐물 저장 좌표를 실시간 확인해 현장 작업 시간도 250시간 줄였다.디지털을 접목해 운용의 미를 높인 공단의 노력은 대내외 인정을 받았다. 지난 1월 국제원자력기구(IAEA) 주관 100여 개 회원국(550여 개 실험실)이 참여하는 ‘2025년 방사능분석 숙련도 평가’에 첫 출전해 정확도, 정밀도 등 전 항목 A등급을 달성했다. 지난해 한국원자력안전기술원에서 주관한 방사능분석능력평가에선 8년 연속 A등급을 받았다. 지난해 처분 시설 주변 부지와 방폐물 해상운반경로의 토양, 해수 등에 대한 2570건의 방사선환경조사·환경영향평가에서도 ‘이상 없음’ 결과를 받았다.신뢰를 쌓는 노력도 빛을 발하고 있다. 처분시설 주변 주민과의 소통과 지역상생플랫폼 운영을 통해 지난해 보건복지부와 한국사회복지협의회가 사회공헌 실천기관으로 인증하는 ‘사회공헌인정제’를 최초 도입해 A+ 등급을 획득하기도 했다.