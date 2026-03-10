중동 쇼크에 기업 ‘숨통’… 정부, 지방세 납부 연장·세무조사 유예

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

중동 쇼크에 기업 ‘숨통’… 정부, 지방세 납부 연장·세무조사 유예

강주리 기자
강주리 기자
입력 2026-03-10 14:53
수정 2026-03-10 14:53
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

행안부, 지방정부에 ‘중동 사태 관련 지방세 세정 지원 지침’

지방소득세 등 신고·납부 최대 1년 연장
세무조사 연말까지 원칙적 연기·중단

이미지 확대
호르무즈 해협을 통과하는 유조선 주위에서 작전하는 이란 혁명수비대 보트들. AFP·연합뉴스
호르무즈 해협을 통과하는 유조선 주위에서 작전하는 이란 혁명수비대 보트들. AFP·연합뉴스


정부가 최근 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 빚어진 중동 지역의 군사적 긴장 고조로 인해 물류비 상승 등 경영상 어려움을 겪고 있는 국내 기업들을 위해 지방세 납부 기한을 연장하고 세무조사도 유예해주기로 했다.

행안부는 10일 중동 리스크로 수출 차질과 대금 결제 지연 등을 겪는 기업을 돕기 위해 이런 내용을 담은 긴급 지방세 세정 지원을 지방정부에 전달했다고 밝혔다. 이번 대책은 국세청의 법인세 납부 기한 연장 조치와 연계해 기업의 세금 부담을 완화하고 현금 유동성을 확보하기 위해 마련됐다.

피해 기업이 지방소득세 등 신고·납부하는 지방세에 대해 납부 기한 연장을 신청할 경우 최대 1년까지 연장이 가능하다. 해운·항공, 정유·석유화학 업종 및 중동 지역 수출 비중이 높은 기업을 대상으로 지방세 세무조사는 원칙적으로 연말까지 보류하기로 했다. 이미 조사가 진행 중인 경우에는 기업의 신청에 따라 조사를 중지·연기할 예정이다.

지원을 희망하는 기업은 관할 시·군·구청 세무부서에 방문하거나 우편, 팩스 등을 통해 신청할 수 있다. 윤호중 행안부 장관은 “중동 상황의 불확실성으로 인해 우리 기업들이 경영 위기에 처하지 않도록 모든 가용한 세정 지원 수단을 동원하겠다”고 말했다.
세종 강주리 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
중동 리스크로 피해받은 기업의 지방소득세 납부기한 연장은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로