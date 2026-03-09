원달러 1495.5원… 17년 만에 최고 환율 찍었다

한은 “안정화 조치 할 것” 개입 시사

與, 19일 ‘환율 안정 3법’ 처리 예고

이미지 확대 코스피 급락 속 오르는 원/달러 환율 이란 사태로 국제유가가 폭등한 가운데 코스피가 6% 급락하며 5,200대로 마감한 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 원/달러 환율이 표시돼 있다. 코스피는 전장 대비 333.00포인트(5.96%) 내린 5,251.87에, 코스닥은 52.39포인트(4.54%) 내린 1,102.28에장을 마쳤다. 원/달러 환율 19.1원 오른 1,495.5원이다. 2026.3.9 연합뉴스

2026-03-10 2면

중동 사태 장기화 관측이 확산하면서 외환시장 불확실성도 커지고 있다. 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하며 국제 유가가 폭등하자 원달러 환율은 금융위기 이후 17년 만에 1490원대로 치솟았다. 이에 외환당국은 금융시장 변동성을 경계하며 구두 개입 가능성을 시사했다.9일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 오후 3시 30분 기준 전 거래일 대비 19.1원 오른 1495.5원에 마감했다. 장중 유가와 달러인덱스 상승세가 다소 완화되며 환율도 1484.5원까지 내려왔지만, 마감 무렵 다시 상승폭을 키웠다.사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 후계 구도가 정리되자 시장에서는 중동 정세가 장기화할 수 있다는 우려가 커졌고, 국제 유가 급등과 함께 위험 회피 심리가 강화된 데 따른 것이다.달러 강세도 환율 상승을 부추겼다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날 98대 후반에서 이날 장중 99.6선까지 올랐다. 유가증권시장에서 외국인이 약 3조 2000억원을 순매도한 것도 원화 약세 요인으로 작용했다.금융권에서는 애초 1480원대에서 환율이 등락할 것으로 예상했다. 하지만 물가 상승 속 경기 침체가 발생하는 스태그플레이션 우려가 반영되며 원화 가치가 급격하게 떨어졌다는 분석이 나온다. 중동 사태가 장기화할 경우 달러 강세가 이어지면서 심리적 마지노선인 1500원 선 돌파 가능성도 제기된다.유상대 한국은행 부총재는 이날 ‘중동 상황 점검 태스크포스(TF) 회의’를 열고 “현재 금리와 원화 환율이 중동 지역 리스크(위험)로 우리나라 경제의 펀더멘털(기초체력)과 괴리돼 과도한 변동성을 보이는 만큼 필요시 적절한 시장 안정화 조치를 할 것”이라고 밝혔다.정청래 더불어민주당 대표도 이날 ‘환율 안정 3법’을 오는 19일 국회 본회의에서 처리하겠다고 밝혔다. 해외 주식 매도 시 양도소득세 공제를 확대하고, 개인 투자자를 위한 환율 위험 회피 상품에 세제 혜택을 주는 내용 등이 담겼다.