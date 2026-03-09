국제 유가 급등… 국내 증시는 급락

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

국제 유가 급등… 국내 증시는 급락

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-03-09 16:18
수정 2026-03-09 16:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
코스피 지수와 원/달러 환율이 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 333포인트(5.96%) 내린 5251.87에, 코스닥은 52.39포인트(4.54%) 내린 1102.28에 거래를 마쳤다. 달러당 환율은 1490원을 넘어섰다. 2026.3.9 이지훈 기자
코스피 지수와 원/달러 환율이 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 333포인트(5.96%) 내린 5251.87에, 코스닥은 52.39포인트(4.54%) 내린 1102.28에 거래를 마쳤다. 달러당 환율은 1490원을 넘어섰다. 2026.3.9 이지훈 기자


이미지 확대
브렌트유와 두바이유 가격이 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 표시돼 있다. 최근 중동 사태의 불안감으로 국제 유가가 배럴당 100달러를 넘어선 가운데 그 여파로 국내 증시도 급락했다. 2026.3.9 이지훈 기자
브렌트유와 두바이유 가격이 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 표시돼 있다. 최근 중동 사태의 불안감으로 국제 유가가 배럴당 100달러를 넘어선 가운데 그 여파로 국내 증시도 급락했다. 2026.3.9 이지훈 기자


이미지 확대
국제 유가가 배럴당 100달러선을 돌파한 9일 서울 종로구 연합인포맥스에 설치된 모니터에 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 표시돼 있다. 2026.3.9 이지훈 기자
국제 유가가 배럴당 100달러선을 돌파한 9일 서울 종로구 연합인포맥스에 설치된 모니터에 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 표시돼 있다. 2026.3.9 이지훈 기자


최근 중동 사태의 불안감으로 국제 유가가 배럴당 100달러를 넘어선 가운데 9일 국내 증시가 급락했다.

이날 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유, 두바이유 가격은 모두 배럴당 100달러를 넘겼다. 코스피는 전 거래일 대비 333포인트(5.96%) 내린 5251.87에, 코스닥은 52.39포인트(4.54%) 내린 1102.28에 거래를 마쳤다. 달러당 환율은 1490원을 넘어섰다.

사진은 순서대로 이날 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 주가지수 등이 표시된 모습과 서울 종로구 연합인포맥스에 설치된 모니터에 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 표시된 모습.
이지훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
국내 증시가 급락한 주된 원인은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로