고배당주 세금 확 줄어든다… 국세청, ‘배당소득 분리과세’ 특례 한시 도입

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

고배당주 세금 확 줄어든다… 국세청, ‘배당소득 분리과세’ 특례 한시 도입

박은서 기자
박은서 기자
입력 2026-03-09 15:07
수정 2026-03-09 15:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
국세청 세종청사. 국세청 제공
국세청 세종청사. 국세청 제공


국세청은 올해부터 고배당기업 주식 배당소득에 대한 과세 특례 제도가 한시 도입된다고 9일 밝혔다. 주식투자 활성화를 통해 자산 형성이 이어지도록 돕는 정부 기조에 발맞춘 것이다.

기존엔 배당소득이 이자소득과 합산해 연 2000만원을 넘으면 근로소득 등 타 소득과 합산해 6~45% 세율(지방세 별도)로 종합과세했다.

하지만 올해부터는 납세자가 고배당기업에 투자한 후 받은 배당소득을 종합소득세로 신고할 때 다른 소득과 합산하지 않고 14~30%(지방세 별도) 수준의 낮은 세율을 적용한다. 이에 따라 세 부담이 줄어들 전망이다.

고배당 분리과세 혜택은 올해 지급받은 배당소득을 신고하게 되는 내년 5월 종합소득세 신고부터, 2030년 5월(2029년 배당) 신고까지 한시적으로 운영된다. 신청서를 내야 혜택을 받을 수 있다.

국세청은 납세자들이 새 제도를 알지 못해 혜택을 놓치지 않도록 한국거래소 등과 협력해 데이터베이스를 구축하고, 종합소득세 신고 시 고배당 분리과세 신청 대상임을 고지할 계획이다.
세종 박은서 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
고배당기업 배당소득 분리과세 특례는 언제까지 운영되는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로