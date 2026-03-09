비토즈, 하나금융티아이와 디지털 금융환경 대응 위해 협력

이미지 확대 이상국 비토즈 대표(우)와 박근영 하나금융티아이 대표(좌)가 디지털 자산 기술 협력을 위한 업무 협약식을 진행했다. 비토즈 제공 닫기 이미지 확대 보기 이상국 비토즈 대표(우)와 박근영 하나금융티아이 대표(좌)가 디지털 자산 기술 협력을 위한 업무 협약식을 진행했다. 비토즈 제공

블록체인 전문기업 비토즈(BEATOZ)는 하나금융그룹 통합데이터센터에서 하나금융티아이와 ‘디지털 자산 관련 기술 협력 사업’을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 9일 밝혔다.이번 협약은 양사 간 디지털 자산 기술 협력 사업에 관한 상호 협력 체계를 구축하고, 급변하는 디지털 금융 환경에 효율적으로 대응하기 위해 마련됐다. 양사는 디지털 자산 분야의 기술 발전을 위해 구체적인 역할을 분담해 시너지를 극대화할 방침이다.협약에 따라 비토즈는 블록체인 인프라 관련 기술 연구와 디지털 자산 분야의 신기술 리서치를 담당하며, 생태계 구축에 필요한 기반 기술을 심도 있게 연구한다. 하나금융티아이는 디지털 자산 관련 사업 및 기술개발 추진 방향성을 비토즈와 공유하며, 연구 성과가 실제 금융 현장의 비즈니스 모델과 유기적으로 부합할 수 있도록 협력한다.박근영 하나금융티아이 대표이사는 “이번 협약은 금융 IT 분야의 축적된 노하우와 혁신적인 블록체인 기술이 만나는 뜻깊은 기회”라며, “비토즈와의 긴밀한 기술 교류를 통해 하나금융그룹의 디지털 금융 전환을 가속화하고, 더욱 안전하고 편리한 디지털 자산 서비스 토대를 마련하겠다”고 밝혔다.이상국 비토즈 대표는 “하나금융티아이와의 협력은 비토즈의 규제 친화적 블록체인 기술이 제도권 금융과 만나 실질적인 시너지를 내는 중요한 분기점이 될 것”이라며, “비토즈의 차별화된 기술력과 글로벌 네트워크를 기반으로 하나금융그룹의 디지털 자산 생태계가 글로벌 표준으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.