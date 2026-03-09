담합 적발되면 과징금 최소 0.5%→10%…반복 위반 땐 최대 2배

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

담합 적발되면 과징금 최소 0.5%→10%…반복 위반 땐 최대 2배

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-03-09 12:00
수정 2026-03-09 12:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

담합 정액 과징금 하한 20억원
부당지원·사익편취 100~300%
과거 위반 횟수따라 최대 2배 가중
과징금 상한 상향 개정안 국회 계류

이미지 확대
발언하는 주병기 공정거래위원장 (서울=연합뉴스) 한종찬 기자 = 주병기 공정거래위원회 위원장이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의에서 발언하고 있다. 2026.2.26 saba@yna.co.kr
발언하는 주병기 공정거래위원장
(서울=연합뉴스) 한종찬 기자 = 주병기 공정거래위원회 위원장이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의에서 발언하고 있다. 2026.2.26
saba@yna.co.kr


앞으로 기업이 ‘담합’을 하다 적발되면 관련 매출액의 최소 10%를 과징금으로 물게 된다. 계열사 밀어주기 등 부당행위를 하면 지원금액 전부를 환수한다. 이재명 대통령이 지난해 “과징금을 대대적으로 부과해야 한다”고 지시한 데 따른 후속 조치다.

공정거래위원회는 ‘과징금부과 세부기준 등에 관한 고시’ 개정안을 마련해 오는 10일부터 30일까지 행정예고 한다고 9일 밝혔다. 김근성 공정위 심판관리관은 “늦어도 4월 내 시행이 목표”라고 말했다.

핵심은 과징금 하한을 대폭 끌어올려 제재 실효성을 높인 것이다. 담합의 경우 현행 고시상 과징금 하한은 중대성에 따라 0.5%, 3% 10.5%인데 이를 각각 10%, 15%, 18%로 상향한다. 관련 매출액을 특정하기 어려울 때 쓰는 ‘정액과징금’ 하한도 1000만원에서 20억원으로 크게 오른다.

부당지원과 사익편취 제재도 훨씬 세진다. 현재는 부과기준율 하한이 20%에 그쳐 지원금액보다 과징금이 적은 사례도 있는데, 이를 100%로 올려 최소 위반액 전부를 환수할 수 있도록 한다. 매우 중대한 위반행위의 상한은 160%에서 300%로 높인다.

이미지 확대
발언하는 주병기 공정거래위원장 (서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 주병기 공정거래위원장이 5일 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언을 하고 있다. 이날 회의에서는 중동사태에 따른 에너지 가격동향 및 대응방안 등이 논의됐다. 2026.3.5 hama@yna.co.kr
발언하는 주병기 공정거래위원장
(서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 주병기 공정거래위원장이 5일 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언을 하고 있다.
이날 회의에서는 중동사태에 따른 에너지 가격동향 및 대응방안 등이 논의됐다. 2026.3.5
hama@yna.co.kr


상습 위반 기업에 대한 가중도 강화된다. 현재는 최근 5년간 1회 위반 전력이 있으면 10%, 위반 횟수에 따라 80%까지 가중하는데 이를 각각 50, 100%까지 올린다. 특히 담합은 최근 10년간 한 차례라도 과징금 처분을 받은 전력이 있으면 재적발 시 최대 100%까지 가중할 수 있도록 한다.

반면 감경 문턱은 높아진다. 조사·심의 협조에 따른 감경 한도는 현행 최대 20%에서 10%로 줄어든다. 자진 시정 감경도 최대 30%에서 10~20% 수준으로 축소한다. ‘가벼운 과실’에 의한 10% 감경 규정은 삭제된다. 조사 과정에서 협조해 감경을 받은 뒤 소송에서 진술을 번복하는 경우 감경 혜택을 취소할 수 있는 근거로 새로 만든다.

앞서 이 대통령은 지난해 12월 19일 정부서울청사에서 열린 공정위 업무 보고에서 “무조건 하면 걸린다고 느끼게 해야 한다”며 “기업들에 대해 과징금을 대대적으로 부과할 필요가 있다”고 밝힌 바 있다. 현재 담합 과징금 상한을 관련 매출액의 20%에서 30%로 올리는 내용 등을 담은 공정거래법 개정안이 국회에 계류 중이다. 공정위 관계자는 “법이 개정되면 고시 내용도 이에 맞춰 추가로 손볼 계획”이라고 말했다.
세종 한지은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
담합 과징금 하한이 기존 0.5%에서 얼마로 상향되나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로