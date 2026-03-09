서울의 관광 콘텐츠가 만난다… 서울랜드, 서울크루즈 MOU 체결

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울랜드와 서울크루즈가 관광 콘텐츠 협력을 강화하고 공동 마케팅을 추진하기 위해 손을 맞잡았다.서울랜드는 3월 6일 여의도 서울크루즈에서 ㈜서울크루즈와 공동 상품 기획 및 마케팅 활동을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약식에는 ㈜서울랜드 신상철 대표이사와 ㈜서울크루즈 김진만 대표이사를 비롯한 양사 관계자들이 참석해 협력 방안을 논의했다.서울크루즈는 한강을 따라 서울의 주요 명소를 감상할 수 있는 한강 유람선 관광 서비스를 운영하는 기업으로, 서울의 대표적인 수변 관광 콘텐츠를 제공하며 국내외 관광객들에게 색다른 서울 여행 경험을 선사하고 있다.이번 협약을 통해 양사는 ▲공동 관광 상품 개발 ▲연계 프로모션 및 마케팅 활동 ▲관광 콘텐츠 협력 등을 추진하며, 각사가 보유한 관광 자원과 마케팅 역량을 활용해 브랜드 인지도와 매출 증대를 도모할 계획이다.특히 서울랜드의 놀이공원 콘텐츠와 서울크루즈의 한강 관광 콘텐츠를 결합한 연계 관광 상품 및 공동 프로모션을 통해 관광객들에게 더욱 다양한 서울 여행 경험을 제공할 예정이다.또한 최근 증가하고 있는 외국인 관광객 수요에 대응해 해외 방문객 유치를 위한 관광 상품 및 마케팅 전략을 공동으로 마련하고, 서울을 대표하는 관광 콘텐츠 간 협력을 통해 글로벌 관광 경쟁력 강화에도 나설 방침이다.서울랜드 관계자는 “이번 협약은 서울의 대표 관광 콘텐츠를 보유한 두 기업이 협력해 관광 시너지를 창출한다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로 다양한 공동 상품과 마케팅 활동을 통해 국내외 관광객들에게 더욱 풍성한 서울 관광 경험을 제공하겠다”고 말했다.한편, 양사는 이번 협약을 바탕으로 지속적인 협력 체계를 구축하고 ‘서울’이라는 브랜드 아래 공동 상품 기획과 마케팅을 추진하며 상호 발전을 위한 협력을 이어갈 계획이다.