포터 코리아, Lewis Leathers x PORTER 콜라보레이션 컬렉션 출시

요시다 가방 창업 90주년을 기념해 루이스 레더(Lewis Leathers)와 포터(PORTER)의 콜라보레이션 아이템이 3월 5일 출시됐다.영국 모터사이클 웨어 브랜드 Lewis Leathers는 1892년 영국 런던에서 창립된 이후 현재까지 ‘Made in England’ 생산 방식을 유지하고 있는 브랜드다. Lewis Leathers의 라이더 자켓은 기능성과 디자인을 바탕으로 라이더와 뮤지션을 중심으로 오랜 기간 착용되어 온 아이템이다. 클래식한 라이더 스타일을 선호하는 30~40대 소비자층에서도 꾸준히 언급되는 브랜드다.이번 콜라보레이션에서는 Lewis Leathers의 라이더 자켓 MONZA에 적용된 다이아몬드 퀼트를 모티브로, Lewis Leathers 오리지널 가죽을 사용한 가방과 지갑 등 총 6종을 선보였다. 또한 라이더스 자켓에 사용된 CLIX 지퍼와 LIGHTNING 볼 체인을 적용해 디테일을 반영했다. 이러한 헤리티지 기반의 디자인은 모터사이클 문화에서 비롯된 디자인 특징을 담고 있다.Lewis Leathers × PORTER 오리지널 가죽 자켓은 3월 5일부터 3월 19일까지 포터 압구정점에서 한정 수량 주문 제작 방식으로 판매된다.가죽 자켓은 Lewis Leathers의 대표 모델인 CYCLONE을 기반으로 부드러운 촉감의 양가죽을 사용해 제작된 제품이다. 안감에는 PORTER 브랜드 컬러인 오렌지 색상의 코튼 트윌을 적용했으며, 전면 여밈에는 더블 지퍼 사양을 사용해 착용 편의성을 고려했다. 클래식 모터사이클 문화에서 영감을 받은 디자인 요소가 반영된 것이 특징이다.