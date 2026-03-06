호반그룹, ‘2026 호반 넥스트 스타트업 공모전’ 개최

지난해부터 스타트업 대상 기술공모전 확대

호반그룹이 미래 성장동력 확보를 위해 스타트업과 기술 협력 확대에 힘을 싣고 있다.호반그룹은 혁신기술 발굴과 오픈이노베이션 확대를 위한 ‘2026 호반 넥스트 스타트업 공모전’을 개최한다고 6일 밝혔다. 이번 공모전은 호반그룹과 중소벤처기업부, 창업진흥원(KISED), 서울경제진흥원(SBA)이 공동 주최한다.호반그룹은 지난해부터 스타트업 대상 기술공모전을 상·하반기 각 1회씩 연 2회로 확대해 개최하고 있다. 호반 넥스트 스타트업 공모전을 비롯해 하반기 개최 예정인 ‘호반혁신기술공모전’을 2020년부터 운영하며 현재까지 총 62개의 수상기업을 지원하고 혁신기술을 개발해왔다.이번 공모전 모집 분야는 스마트시티 산업 관련 ▲건설자동화(건설 로봇, 시공 자동화 등) ▲디지털인프라(빌딩정보모델링, 디지털트윈 등) ▲에너지/ESG(탄소 저감, 자원효율화 등)와 자율적인 제안이 가능한 ▲신사업(AI·로봇·에너지 융합기술 등)으로 구분된다.호반그룹과 시너지를 낼 수 있는 혁신기술을 보유한 스타트업은 지원 가능하며, 참가를 희망하는 기업은 오는 22일까지 서울창업허브(SBA) ‘스타트업플러스’ 홈페이지(startup-plus.kr)를 통해 접수하면 된다.호반 넥스트 스타트업 공모전은 서류 및 발표 평가를 거쳐 총 4개사를 선정할 예정이다. 수상기업에게는 최대 1억 4000만원의 사업화 지원금을 비롯해 사업 현장에 적용 가능한 기술 테스트베드와 입주 공간을 제공한다. 또 수상기업의 글로벌 시장 진출과 네트워킹 및 민간투자 연계 기술창업지원사업(TIPS) 등 다양한 후속 지원 프로그램도 진행될 예정이다.호반그룹 관계자는 “스마트시티 및 신사업 분야에서 차별화된 기술 경쟁력을 보유한 스타트업들의 많은 관심과 참여를 바란다”며 “수상기업과의 실증과 사업화를 통해 그룹과 스타트업이 함께 성장하는 상생형 오픈이노베이션 모델을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.한편, 호반그룹은 지난달 26일 대구광역시, 대구창조경제혁신센터와 함께 ‘대구 스타트업 오픈이노베이션 지원사업 공동 운영을 위한 업무협약’을 체결하고, 지역 기반 혁신기업 발굴과 연계 지원에도 나섰다.