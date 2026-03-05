KMA 한국능률협회, SK AX와 AI 인재 양성 위한 MOU 체결

이미지 확대 최권석 KMA 한국능률협회 상근부회장(왼쪽)과 박종수 SK AX 기업문화부문장(오른쪽)이 지난 5일 서울 여의도 KMA 본회에서 AI 교육 프로그램 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. KMA 한국능률협회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 최권석 KMA 한국능률협회 상근부회장(왼쪽)과 박종수 SK AX 기업문화부문장(오른쪽)이 지난 5일 서울 여의도 KMA 본회에서 AI 교육 프로그램 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. KMA 한국능률협회 제공.

KMA 한국능률협회(상근부회장 최권석, 이하 KMA)와 SK AX(사장 김완종)가 국내 기업의 AI 역량 강화를 위해 손을 맞잡았다.KMA는 지난 5일 여의도 본회에서 SK AX와 AI 교육 프로그램 협력을 위한 MOU를 체결하고, 기업과 공공기관을 대상으로 한 AI 교육 사업을 공동 추진하기로 했다. 이번 MOU는 SK AX가 보유한 실무 중심 AI 교육 프로그램과 KMA의 기업·공공 교육 네트워크를 결합해 산업 전반의 AI 리터러시를 높이고 실무형 AI 인재를 양성하는 것을 목표로 한다.양사는 협약을 통해 ▲AI 교육 프로그램 확산 ▲교육 플랫폼 연계 서비스 제공 ▲AI 관련 신규 사업 공동 발굴 ▲AI 교육 트렌드 및 시장 정보 공유 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다. 첫 단계로 SK AX의 AI 교육 전문가 육성 프로그램인 ‘AI Talent Lab’의 핵심 과정인 ‘AI 리터러시’와 ‘AI 부트캠프’를 KMA의 기업 교육 및 공공기관 교육 프로그램에 도입할 예정이다.‘AI 리터러시’ 과정은 생성형 AI를 업무에 활용할 수 있는 기본 역량을 학습하고 평가·인증하는 프로그램이다. 문서 작성, 데이터 분석, 프로그래밍 등 다양한 업무 영역에서 AI 활용 능력을 진단하고 피드백을 제공한다. ‘AI 부트캠프’ 과정은 프롬프트 설계부터 AI 서비스 구현까지 실무 프로젝트 중심으로 학습하는 교육이다. Azure 기반 클라우드 실습 환경에서 RAG, 멀티에이전트 등 최신 AI 기술을 활용한 개발 역량을 집중적으로 교육한다.KMA는 이러한 교육 콘텐츠를 자사 교육 플랫폼 ‘stud.io’와 기업 교육 프로그램에 연계해 기업 실무자들이 보다 쉽게 AI 역량을 학습하고 활용할 수 있는 환경을 제공할 예정이다.최권석 KMA 상근부회장은 “SK AX의 실전형 AI 교육 콘텐츠와 KMA의 교육 네트워크를 결합해 기업과 공공기관의 AI 역량 강화를 적극 지원하겠다”고 말했다.박종수 SK AX 기업문화부문장은 “AI Talent Lab은 실제 산업 현장에서 검증된 AI 활용 노하우와 실습 중심 교육 환경을 기반으로 한 프로그램”이라며 “KMA와의 협력을 통해 더 많은 기업이 AI 기술을 업무에 활용할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.더불어 양사는 앞으로 AI 교육 프로그램의 공동 운영뿐 아니라 정부 지원 사업, 기업 대상 AI 역량 강화 프로젝트 등 다양한 AI 관련 사업을 함께 추진하며 국내 AI 인재 양성 생태계 확대에 기여할 계획이다.