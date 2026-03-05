[단독] 석유공사 “정유사들 3월 말까지 재고량 문제 없다고 했다” 기름값 누가 올렸나

석유공사 “‘민간 석유 재고량’ 보고 비축유 방출 시점 결정”

미국과 이스라엘의 이란 공습이 벌어진 지난달 28일(현지시간) 이후 정유사들은 약속이라도 한 듯 곧바로 시중 주유소 휘발유와 경유 가격을 올렸다. 그러나 이들 정유사들이 한국석유공사에는 3월말까지 재고량에 문제가 없다고 보고한 것으로 확인됐다. 국내 석유 재고량에 문제가 없음에도 중동 사태로 인한 국제 유가 상승을 ‘대목’으로 보고 회사 수익을 극대화하기 위해 불안한 민심 수요를 악용하는 ‘오를 때는 빠르게, 내릴 때는 천천히’ 관행을 되풀이한 것으로 보인다.5일 석유공사에 따르면 정유사들은 석유류 통계 지정기관인 석유공사에 석유 재고량을 주기적으로 보고했다. 이에 따른 현재 석유 재고량은 한국석유공사 보유 1억 배럴을 포함해 민간 기업 재고량까지 합치면 200일 이상 버틸 수 있는 수준이라고 석유공사는 전했다.석유공사 관계자는 이날 서울신문과의 통화에서 “석유 재고량이 3월 중하순까지는 문제가 없다고 정유사로부터 전달받았다”고 말했다. 이어 “공사가 석유 통계 지정 기관이라 재고량 보고를 받지만 정유사들의 가격 인상에 대한 통제권을 갖고 있지 못한데 정부의 지시가 있으면 단속이 있을 듯하다”고 설명했다.이 관계자는 기름값 안정을 위한 비축유 반출 시점과 관련해 “전쟁이 장기화되면 수급에 문제가 생길 수 있어 ‘민간 기업의 석유 재고량’을 모니터링하면서 비축유 반출 시점을 결정할 예정”이라고 밝혔다. 민간 기업이 재고량 보고를 은닉하거나 혹은 문제가 없는데도 마치 수급에 문제가 있는 듯 휘발유나 경유 가격을 올린다면 기름값이 폭등하는데도 정부나 석유공사의 비축유 반출 결정은 늦어져 시민들의 불편이 커질 수 있다.석유공사는 석유 수급에 문제가 생기거나 국내 기름값이 큰폭으로 오를 경우에 국제공동비축유 대여나 해외 생산 원유의 도입 확대 등도 검토하고 있다고 전했다.석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 10시 기준 전국 평균 휘발유 가격은 전날보다 ℓ당 29.6원 오른 1807.1원으로 집계됐다. 중동 사태가 발발하기 전날인 지난달 27일 전국 평균 휘발유 가격 1692.6원에서 일주일도 안 돼 114원 이상 오른 셈이다. 전국 평균 휘발유 가격이 1800원을 넘어선 건 2022년 8월 12일(1805.9원) 이후 약 3년 7개월 만이다. 서울 평균 휘발유 가격은 전날보다 31.8원 오른 1874.4원을 기록했다. 휘발유 가격은 지난달 28일 1692.9원에서 이달 2일 1702.1원으로 1700원을 돌파했고, 3일 1723원, 4일 1777.5원으로 껑충 뛰어 올랐다.경유 가격 역시 가파르게 올랐다. 전국 평균 경유 가격은 하루 만에 56.5원 오른 1785.3원, 서울 평균 경유 가격은 61.4원 상승해 1865.4원을 기록했다. 통상 국제유가 변동은 약 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영되지만 이번에는 시차 없이 국내 기름값이 치솟고 있다.이재명 대통령은 이날 청와대에서 열린 임시 국무회의에서 “객관적으로 심각한 차질이 벌어진 것도 아닌데 갑자기 폭등했다”며 휘발유 가격에 대해 ‘최고가격 지정제’ 시행을 지시했다.이 대통령은 “지금 현재 호르무즈 해협 봉쇄나 국제 유가 상승이 있긴 한데 그게 국내에 실질적으로 영향을 아직은 미치지 않은 상태”라면서 “오를 거라고 예상된다고 갑자기 소비 가격 자체가 이렇게 폭등하는 것은 국민들이 겪는 국가적 어려움을 이용해 자기 이익만 보겠다는 태도”라고 엄정 대응을 강조했다.이어 부당하게 가격을 올려 받는 주유소의 ‘바가지 요금’ 행위에 대한 제재를 예고했다. 이 대통령은 “현재로서 비싸게 받는 행위는 제재할 방법도 없고 단속이 불가능한 것 같은데 신속하게 점검해 만들어보라. 방치할 일은 아니다”라고 지시했다.주유소의 기름값 급등에 대해 대한석유협회 관계자는 “주유소 휘발유 가격은 주유소 사장이 재량권을 갖는다”며 “통상 2~3주 후에 반영되어야 할 기름값이 대리점, 항공사 등의 대량 확보 움직임에 더해 소비자 수요 급증, 늦게 팔아 이윤을 남기려는 주유소 사장 등의 상황이 맞물리면서 가격이 급등한 것으로 보인다”고 말했다.