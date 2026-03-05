마인즈그라운드, 인도네시아 수출 300만 달러 조준… ‘플랫폼형 MICE’ 도약

이미지 확대 마인즈그라운드 인도네시아 지사에서 민환기 대표이사가 2026년 글로벌 확장 전략과 한·인니 비즈니스 협력 비전에 대해 설명하고 있다. 마인즈그라운드 제공 닫기 이미지 확대 보기 마인즈그라운드 인도네시아 지사에서 민환기 대표이사가 2026년 글로벌 확장 전략과 한·인니 비즈니스 협력 비전에 대해 설명하고 있다. 마인즈그라운드 제공

전시·MICE 전문기업 마인즈그라운드가 2026년 인도네시아 수출 300만 달러 달성을 선언하며 ‘글로벌 플랫폼형 MICE 기업’으로의 전환을 본격화한다고 5일 밝혔다.마인즈그라운드는 2025년 인도네시아에서 대형 한류 이벤트를 성공적으로 개최하며 100만 달러 이상의 수출 성과를 거뒀다. 현지 지사는 설립 첫해부터 매출 100만 달러를 돌파하며 안착했다. 국내외 성과도 가파르다. 2025년 국내 매출 150억원, 해외 지사 실적을 포함한 연결 기준 매출은 약 200억원 규모에 달한다.회사는 이러한 성장세를 바탕으로 2026년 사업 구조를 플랫폼과 IP(지식재산권) 중심으로 재편한다. 먼저 인도네시아 현지에 ‘K-Incentive Platform(한류 관광 플랫폼)’을 론칭한다. 현지 기업과 기관이 한국 관광 및 비즈니스 프로그램에 쉽게 접근할 수 있는 디지털 교두보를 구축해 한국 관광 산업의 확장성을 높인다는 전략이다.자체 IP 확보에도 속도를 낸다. 단순 대행에서 벗어나 현지 한류 이벤트를 직접 기획·주관하고, ‘DX KOREA 2026’ 등 보유한 산업 IP를 활용해 한국 기업의 현지 진출을 지원한다. 전시와 컨퍼런스, 비즈니스 매칭을 결합해 실질적인 수출로 이어지는 구조를 만든다는 방침이다.한편 마인즈그라운드는 2025년 중기부 장관상 수상과 ‘혁신 프리미어 1000’ 기업 선정, ISO 인증 3종 획득 등으로 대외 신뢰도를 높였다.민환기 마인즈그라운드 대표는 “2026년은 단순 대행사를 넘어 플랫폼과 IP로 대한민국 핵심 산업을 세계와 연결하는 기업으로 진화하는 원년이 될 것”이라며 “인도네시아를 거점으로 글로벌 MICE 시장의 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.