페슬·니아르, ‘총괄이사’ 체제로 경영 전면 쇄신…“리스크 정비 후 글로벌 도약”

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

뷰티스킨의 핵심 브랜드 니아르(NE:AR)가 초기 창업 멤버인 이준우 총괄이사를 필두로 경영 체제를 전면 쇄신하고 본격적인 글로벌 시장 공략에 나선다고 밝혔다.이번 경영진 개편의 핵심은 페슬과 니아르의 탄생과 성장을 견인해 온 이 총괄이사의 역할 강화다. 이 총괄이사는 초기 창업 단계부터 브랜드 전략 수립과 실무 전반을 총괄해 온 인물로, 내부 운영 경험이 풍부하고 사업의 연속성을 가장 잘 이해하고 있다는 평가를 받는다.본사는 이번 개편을 통해 조직 안정과 사업 연속성 확보 차원에서 내부 운영 경험이 풍부한 인물을 중심으로 전문 경영 체제를 공고히 할 방침이다.경영 체제 정비와 별개로 브랜드의 실질적인 사업 지표는 견조한 흐름을 이어가고 있다고 설명했다. 니아르는 현재 글로벌 시장에서 연이은 수출 계약 성과를 거두며 K-이너뷰티 브랜드로서의 입지를 넓히고 있으며, 국내 매출 또한 안정적인 성장세를 기록 중이다.페슬 관계자는 “이번 체제 정비를 통해 조직 안정화를 이루고, 전문 경영 체제 아래 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.