페슬·니아르, ‘총괄이사’ 체제로 경영 전면 쇄신…“리스크 정비 후 글로벌 도약”

뷰티스킨의 핵심 브랜드 니아르(NE:AR)가 초기 창업 멤버인 이준우 총괄이사를 필두로 경영 체제를 전면 쇄신하고 본격적인 글로벌 시장 공략에 나선다고 밝혔다.
이번 경영진 개편의 핵심은 페슬과 니아르의 탄생과 성장을 견인해 온 이 총괄이사의 역할 강화다. 이 총괄이사는 초기 창업 단계부터 브랜드 전략 수립과 실무 전반을 총괄해 온 인물로, 내부 운영 경험이 풍부하고 사업의 연속성을 가장 잘 이해하고 있다는 평가를 받는다.
본사는 이번 개편을 통해 조직 안정과 사업 연속성 확보 차원에서 내부 운영 경험이 풍부한 인물을 중심으로 전문 경영 체제를 공고히 할 방침이다.
경영 체제 정비와 별개로 브랜드의 실질적인 사업 지표는 견조한 흐름을 이어가고 있다고 설명했다. 니아르는 현재 글로벌 시장에서 연이은 수출 계약 성과를 거두며 K-이너뷰티 브랜드로서의 입지를 넓히고 있으며, 국내 매출 또한 안정적인 성장세를 기록 중이다.
페슬 관계자는 “이번 체제 정비를 통해 조직 안정화를 이루고, 전문 경영 체제 아래 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
