MWC서 국내 스타트업 투자 유치 지원

코트라 ‘K-혁신데이’ 공동 개최

퀄컴 등 100곳에 9개 기업 홍보

2026-03-05 B4면

대한무역투자진흥공사(코트라)가 지난 3일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘모바일 월드 콩그레스(MWC) 2026’ 통합한국관에서 국내 스타트업의 기업설명(IR)·글로벌 기업 투자 유치를 지원했다고 4일 밝혔다. 전 세계 205개국에서 글로벌 통신, 빅테크 등 2900여개 기업과 10만명 이상의 참관객이 몰린 MWC는 미국의 CES와 함께 세계 양대 정보통신기술(ICT) 전시회로 꼽힌다.박람회 이틀째인 지난 3일 코트라는 한국정보통신기술산업협회, 기술보증기금, 수자원공사와 함께 ‘K-혁신데이’ 행사를 공동 개최하고 국내 혁신 스타트업의 투자자 대상 IR를 지원했다. 행사에는 인공지능(AI), 반도체, 무선통신, 보안 관련 국내 스타트업 9곳이 참여해 코트라가 초청한 퀄컴, 네슬레, 렌페, 인드라 등 글로벌 투자자와 벤처캐피털(VC)·기업형 벤처캐피탈(CVC) 100여곳에 투자 유치를 위한 기업 홍보를 진행했다. 행사 직후 유럽과 스페인 유력 투자가 20곳이 국내 스타트업 9곳과 기업별 평균 4건의 후속 상담을 즉석에서 진행하는 등 관심이 컸다고 코트라는 전했다.강경성 코트라 사장은 “반도체·로봇·AI 분야의 K-혁신기업에게 MWC 같은 첨단산업 박람회는 유용한 플랫폼”이라며 “혁신기업들이 세계 시장에서 기회를 잡을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.