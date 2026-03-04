실물경제까지 옥죄는 중동 리스크… 韓경제 ‘퍼펙트 스톰’ 위기

수출로 먹고사는 한국 ‘치명상’

2026-03-05

미국의 이란 공습 충격파가 한국 금융시장을 타격하면서 한국 경제가 패닉에 빠졌다. 주가 폭락·환율 상승·국제유가 급등 여파가 실물경제에 ‘도미노 충격’으로 전이돼 경제 전반에 ‘퍼펙트 스톰’(복합위기)이 몰아칠 가능성까지 제기되고 있다.코스피는 4일 전 세계에서 가장 큰 낙폭(-12.06%)을 기록했다. 일본 닛케이225지수는 3.61%, 중국 상하이종합지수는 0.98%, 대만 자취안지수는 4.35% 내리는 데 그쳤다. 이재명 정부가 추진한 온갖 증시 부양 정책이 ‘일장춘몽’이 돼 버린 것이다. 그만큼 코스피 5000에 이은 6000 돌파가 ‘사상누각’이었다는 방증이다.한국 증시가 직격탄을 맞은 배경으로는 높은 대외 의존도가 꼽힌다. 박정수 서강대 경제학과 교수는 “상대적으로 내수 비중이 큰 일본과 달리 수출 중심의 한국은 전쟁 장기화에 따른 경기 전망이 악화할 수 있어 실물 경제에 대한 우려가 시장에 선제적으로 반영되고 있다”고 분석했다. 시장이 가장 우려하는 부분도 금융경제에 가해진 충격파가 실물경제로 옮겨갈 가능성이다. 앞으로 ‘유가 상승→물가 상승→고금리 기조→성장 둔화’로 이어지는 흐름이 나타날 수 있다.유가가 오르면 시장 전반의 원가가 상승하게 된다. 그러면 당국은 물가 안정을 위해 고금리 기조를 유지하게 되고, 시장은 유동성이 줄어 내수 침체에 빠질 가능성이 커진다. 금리가 높아지면 자금이 이자를 많이 주는 예금으로 돌아가게 돼 증시가 다시 불황에 빠질 수밖에 없다. 증시 불황은 다시 소비와 투자, 내수를 위축시키는 악순환으로 이어진다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “주식시장이 지난주만큼 다시 반등하지 못하면 자산 효과로 소비가 늘 것이라는 기대도 꺾이게 될 것”이라고 말했다.여기에 환율 상승이 겹치면 증시 자본의 유출 속도는 더욱 빨라진다. 김정식 연세대 경제학부 명예교수는 “환율 상승은 외국인 자본뿐 아니라 내국인 투자자들까지 국외 시장으로 눈을 돌리게 만드는 요인”이라면서 “자본 유출 채널이 작동하면 환율을 다시 끌어올리는 악순환이 반복될 수 있다”고 했다.이재명 정부의 ‘코리아 프리미엄’ 정책에도 비상등이 켜졌다. 이 대통령은 부동산에 쏠린 자산을 증시로 옮기겠다는 의지를 드러냈지만, 증시가 폭락하면서 ‘머니 무브’에 동력이 떨어졌다는 평가가 나온다. 장기 주식 투자 촉진을 위한 ‘생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)’ 신설을 비롯한 각종 증시 부양 정책도 고개를 들기 어려운 상황이 됐다.일각에서는 추가경정예산(추경) 편성 가능성도 거론되지만, 유가 급등 상황에서 유동성 증가는 물가 상승을 부추길 수 있어 유가와 증시가 안정을 찾을 때까진 당분간 검토가 어려울 것으로 전망된다.다만 성장 둔화로까지 이어지진 않을 거란 관측도 나온다. 아직 반도체 ‘슈퍼 사이클’(장기 호황)이 유효하다는 점에서다. ﻿