티웨이브 ‘아임인’, 2025년 거래액 1조 원 돌파… 매출 44%·영업이익 동반 성장

티웨이브 제공 닫기 이미지 확대 보기 티웨이브 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

소셜 플랫폼 ‘아임인(imin)’을 운영하는 ㈜티웨이브(대표 서재준)가 2025년 연간 거래액 1조 원을 돌파하며 실적 성장세를 이어갔다.티웨이브는 2025년 연결 기준 매출 116억 200만 원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 80억 4,600만 원 대비 약 44% 증가한 수치다. 영업이익은 27억 4,400만 원으로 집계되며 외형 성장과 함께 수익성도 동반 개선됐다.연간 거래액은 2024년 약 7,700억 원에서 2025년 1조 212억 원으로 확대됐다(2025년 4분기 기준, 자체 집계). 회사 측은 서비스 이용자 확대와 참여 단위 증가가 거래 규모 확대로 이어졌다고 설명했다.아임인은 전통적인 ‘계(契)’ 문화를 디지털 환경에 맞게 재해석한 소셜 플랫폼이다. 이용자는 ‘스테이지’ 단위로 목표 금액과 기간을 설정하고, 동일한 목표를 가진 참여자들과 약정 금액을 모아 순번에 따라 목돈을 마련할 수 있다. 다양한 자금 상황을 고려한 구조가 계획적 자금 운용 수요와 맞물리며 이용 기반을 넓히고 있다는 분석이다.티웨이브는 2026년 서비스 고도화와 함께 해외 시장 가능성 검토를 병행할 계획이다. 일본과 동남아시아 등 유사한 문화적 기반을 가진 지역을 중심으로 시장 조사를 진행하고, 파트너십 기회를 모색할 예정이다. 또한 ‘아임인 트립’과 ‘라운지’ 등 이용자 경험을 확장하는 서비스를 단계적으로 강화해 커뮤니티형 라이프스타일 플랫폼으로의 전환을 가속화한다는 방침이다.서재준 티웨이브 대표는 “2025년은 거래액과 매출 모두 의미 있는 성장 흐름을 이어간 한 해였다”며 “2026년에는 서비스 경쟁력 강화와 신규 성장 동력 확보에 집중해 중장기 성장 기반을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.2016년 설립된 티웨이브는 IT 기반 플랫폼 기업으로, 목돈 마련 서비스 ‘아임인’을 중심으로 사업을 전개해왔다. 최근에는 트립·라운지 등으로 서비스 영역을 확장하며 플랫폼 생태계 다각화에 나서고 있다.