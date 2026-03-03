정부, 원유 수입국 다변화 추진… 수출 중기엔 20조 금융 지원

이상징후 땐 시장 안정 100조 투입

유가 급등 대비 물량 208일분 비축

2026-03-04 4면

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 국내 실물경제와 금융시장의 변동성이 커지자 정부가 20조원 규모의 금융 지원에 나서기로 했다. 유가 급등에 따른 에너지 수급 불안에 대비해 중동에 편중된 원유 수입처를 제3국으로 다변화하는 방안도 추진한다.재정경제부는 3일 이형일 1차관 주재로 ‘관계기관 합동 비상대응반 회의’를 열어 이런 내용의 대응 방안을 논의했다고 밝혔다. 정부는 이상 징후가 발생하면 관계 기관과 함께 100조원 규모의 시장 안정 프로그램을 가동해 투입 재원을 확대할 방침이다.특히 이번 사태로 수출에 차질이 빚어진 중소·중견기업에 대해서는 총 20조 3000억원 규모의 금융 지원에 나선다. 산업은행 8조원, 수출입은행 7조원, 신용보증기금 3조원, 기업은행 2조 3000억원씩 자금을 공급한다. 수은은 ‘위기 대응 특별 프로그램’을 통해 최대 2.2% 포인트의 우대 금리를 지원할 예정이다.금융감독원은 금감원 해외사무소와 금융사 현지법인 간 핫라인을 가동한다. 이를 통해 중동에 진출한 금융사별 비상연락 체계와 해외점포 비상대응 계획 등을 점검한다.호르무즈 해협의 긴장 고조와 관련해 정부는 “현재까지 우리 선박의 안전에는 특이 동향이 없음을 확인했다”고 밝혔다. 이어 “상황이 장기화하더라도 비축유 역시 충분히 보유하고 있다”고 덧붙였다. 정부는 현재 원유와 석유 제품 208일분을 비축해 둔 상태다. 다만 브렌트유(배럴당 77.7달러)가 전날보다 6.7%, 미국 서부텍사스산원유(72.8달러)가 6.3% 급등하는 등 유가 변동성이 커짐에 따라 정부는 향후 해협 봉쇄가 현실화할 가능성에 대비해 중동 외 지역에서 원유를 확보하는 방안을 추진하기로 했다.이날 코스피 지수가 7.25% 폭락하는 등 국내 금융시장이 요동쳤는데 정부는 시장 혼란을 틈탄 불법행위 차단에도 나섰다. 정부는 투자자의 불안 심리에 편승한 가짜뉴스 유포 등 불공정 행위를 점검하고 적발 시 무관용 원칙을 적용해 엄단하기로 했다.