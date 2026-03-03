신한금융 새 사외이사에 박종복 전 SC제일은행

방금 들어온 뉴스

신한금융 새 사외이사에 박종복 전 SC제일은행

박소연 기자
입력 2026-03-03 18:09
수정 2026-03-03 18:09
박종복 전 SC제일은행장. 서울신문
박종복 전 SC제일은행장. 서울신문


박종복 전 SC제일은행장이 신한금융지주 새 사외이사 후보에 이름을 올렸다. 회계 전문가인 임승연 국민대 재무금융회계학부 교수도 사외이사로 합류했다.

신한금융지주 사외이사·감사 후보 추천위원회는 3일 회의를 열고 두 사람을 포함한 총 7명의 사외이사 후보를 추천했다고 밝혔다.

위원회는 박 후보에 대해 “10여년 동안 SC제일은행장을 역임하며 성장과 수익성 개선을 이끌고 디지털 등 신사업을 성공적으로 추진해 온 금융 전문가”라며 “글로벌 스탠더드에 부합하는 실질적 조언을 이사회에 제공할 적임자”라고 평가했다.

임 교수에 대해서는 “미국 공인회계사 출신으로 국민대학교 교수 겸 경영대학장을 맡고 있는 재무·회계 분야 전문가”라며 “학문적 성과와 함께 타사 사외이사 및 감사위원 경험을 통해 지배구조 전반에 대한 이해가 깊다”고 설명했다.

이와 함께 곽수근·김조설·배훈·송성주·최영권 등 현 사외이사 5명은 임기 1년의 재선임 후보로 추천됐다. 이들 후보는 오는 26일 열리는 정기 주주총회에서 의결을 거쳐 최종 선임될 예정이다.



임승연 국민대 경영대학장. 서울신문
임승연 국민대 경영대학장. 서울신문
박소연 기자
