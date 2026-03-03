브루다커피, 제 20회 달마배 스노보드 챔피언쉽 후원

이미지 확대 (사진제공=하나원컴퍼니) 닫기 이미지 확대 보기 (사진제공=하나원컴퍼니)

국내 프랜차이즈 카페브랜드 브루다커피(주식회사 하나원컴퍼니)가 오는 7일 예정인 제 20회 달마배 레일잼 챔피언쉽에 국내 스노보드 꿈나무 양성을 위해 후원한다고 밝혔다.주식회사 하나원컴퍼니 안태환 대표는 과거 달마배의 후원을 받아 스노보드 국가대표로 활동했던 이력을 바탕으로 20년 째 인연을 유지하고 있다. 이를 통해, 올 해로 4년 째 달마배 스노보드 대회에 부상 치료비, 상금 지원, 용품 지원 등 다방면의 목적으로 국내 스노보드 종목의 발전을 위해 적극적으로 후원에 힘쓰고 있다. 이번 후원으로는 꿈나무 육성을 위한 비용으로 100만 원을 후원할 예정이다.앞서, 하나원컴퍼니는 연말 이벤트를 통해 초록우산어린이재단 취약계층 아동지원사업에 기부와 더불어 최근 종로경찰서와 함께 교통 질서 캠페인을 진행하는 등 사회공헌을 위한 활동을 꾸준히 이어가고 있다.이번 3월 7일 모나용평리조트에서 개최 예정인 달마배 레일잼 챔피언쉽은 레드불의 메인 스폰서와 함께 진행되며, 동일 저녁 5시 30분 시상될 예정이다.한편, 대한불교조계종 제25교구 본사 봉선사 주지 호산스님이 중심이 돼 불교계가 20년 넘게 이어온 달마배 스노보드 대회는 최근 밀라노코르티나담페초 동계 올림픽 메달리스트 최가온, 유승은을 포함해 상당수의 국내 최정상 스노보드 선수들과 인연을 맺고 있다.