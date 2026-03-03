네이쳐스탑 MVL II 1억 개 판매 기념 ‘1+1 프로모션’ 성황리 진행 중

이미지 확대 네이쳐스탑 제공 닫기 이미지 확대 보기 네이쳐스탑 제공

호주 건강기능식품 브랜드 네이쳐스탑(NATURES TOP)을 운영하는 네이쳐스바이오테크놀러지(NATURES BIO TECHNOLOGY)는 대표 제품 ‘MVL II’의 누적 판매량이 1억 개를 돌파했다고 밝혔다. 회사는 이를 기념해 지난 1일부터 1+1 프로모션을 진행 중이라고 설명했다.‘MVL II’는 폴리코사놀 12mg과 간 관련 복합 성분 50,000mg을 함유한 제품으로 소개됐다. 회사 측은 혈관 및 간 건강 관리를 원하는 소비자를 주요 타깃으로 기획된 제품이라고 밝혔다.이 제품은 신라면세점, 롯데면세점, 대한항공 기내면세점, 인천공항 경복궁 면세점, 호주 시드니 관광 면세점 등 국내외 면세 채널에 입점해 판매되고 있다.이번 1+1 행사는 2026년 5월 30일까지 진행된다. 행사 기간 동안 ‘MVL II’를 구매하면 동일 제품이 추가 제공되는 방식이다.브랜드 관계자는 “누적 판매 1억 개 돌파를 계기로 고객 감사 차원의 행사를 마련했다”고 밝혔다. 행사 및 정품 인증 관련 정보는 네이쳐스탑 공식 쇼핑몰을 통해 확인할 수 있다.