네이쳐스탑 MVL II 1억 개 판매 기념 '1+1 프로모션' 성황리 진행 중

방금 들어온 뉴스

네이쳐스탑 MVL II 1억 개 판매 기념 ‘1+1 프로모션’ 성황리 진행 중

입력 2026-03-04 09:00
수정 2026-03-04 09:00
이미지 확대
네이쳐스탑 제공
네이쳐스탑 제공


호주 건강기능식품 브랜드 네이쳐스탑(NATURES TOP)을 운영하는 네이쳐스바이오테크놀러지(NATURES BIO TECHNOLOGY)는 대표 제품 ‘MVL II’의 누적 판매량이 1억 개를 돌파했다고 밝혔다. 회사는 이를 기념해 지난 1일부터 1+1 프로모션을 진행 중이라고 설명했다.

‘MVL II’는 폴리코사놀 12mg과 간 관련 복합 성분 50,000mg을 함유한 제품으로 소개됐다. 회사 측은 혈관 및 간 건강 관리를 원하는 소비자를 주요 타깃으로 기획된 제품이라고 밝혔다.

이 제품은 신라면세점, 롯데면세점, 대한항공 기내면세점, 인천공항 경복궁 면세점, 호주 시드니 관광 면세점 등 국내외 면세 채널에 입점해 판매되고 있다.

이번 1+1 행사는 2026년 5월 30일까지 진행된다. 행사 기간 동안 ‘MVL II’를 구매하면 동일 제품이 추가 제공되는 방식이다.

브랜드 관계자는 “누적 판매 1억 개 돌파를 계기로 고객 감사 차원의 행사를 마련했다”고 밝혔다. 행사 및 정품 인증 관련 정보는 네이쳐스탑 공식 쇼핑몰을 통해 확인할 수 있다.
온라인뉴스팀
