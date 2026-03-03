볼빅, K컬쳐 감성 담은 골프공 ‘엑시아 K-헤리티지 에디션’ 출시

이미지 확대 볼빅 ‘엑시아 K-헤리티지 에디션’. 볼빅 제공 닫기 이미지 확대 보기 볼빅 ‘엑시아 K-헤리티지 에디션’. 볼빅 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

볼빅은 K컬처의 세계적 위상과 한국 고유의 미학을 담아낸 프리미엄 골프공 ‘엑시아(AXIA) K-헤리티지 에디션’을 출시했다고 3일 밝혔다.이 제품의 가장 큰 특징은 한국 전통 자개 문양에서 영감받은 360도 퍼팅라인이다. 블루·퍼플·그린·레드 색상으로 구현된 홀로그램 자개 패턴이 고급스러운 시각적 완성도를 높이는 동시에 직관적인 에이밍(조준)을 돕는다는 설명이다.또한 안정적인 경도 분포를 갖춘 ‘소프트 듀얼 코어’를 적용해 부드러운 타구감과 강한 반발력을 동시에 구현, 비거리 향상을 도모했다고 한다. 여기에 강인하면서도 유연한 A1 커버를 더 해 일관된 스핀 성능과 우수한 컨트롤을 제공한다.F.N.C 글로시 코팅으로 내오염성과 내구성을 강화했으며, 발수 성능도 높였다.볼빅 관계자는 “한국적 아름다움과 기술력이 결합한 프리미엄 제품”이라며 “K컬처의 세계적 확산에 발맞춰 글로벌 골퍼들에게 새로운 감성과 퍼포먼스를 동시에 제안할 것”이라고 말했다.