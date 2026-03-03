모바 S70 울트라 롤러 로봇청소기 출시 및 런칭 프로모션 실시

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

모바(MOVA)가 신제품 ‘S70 울트라 롤러(S70 Ultra Roller)’ 로봇청소기를 출시하고 육아 및 반려동물 양육 가구를 대상으로 런칭 프로모션을 진행한다.이번 신제품은 위생 관리와 이물질 제거 성능을 강화한 기능을 바탕으로 관련 수혜층을 공략할 방침이다.모바 S70 울트라 롤러는 100°C 고온 살균 세척 기능을 통해 바닥 유해 세균을 제어하도록 설계됐으며, 70도 열풍 건조 기능을 적용했다. 또한 600ml 자동 세제 충전 시스템을 탑재해 물걸레 세척 과정의 편의성을 높였다. 이는 위생 관리가 필요한 사용 환경을 고려한 구성이다.반려동물 가구를 위한 하드웨어 구성도 포함됐다. 카펫 감지 시 보호 커버를 사용하는 오토쉴드(AutoShield™) 기능을 적용했으며, 최대 32,000Pa의 흡입력과 머리카락 등을 절단하는 클린촙(CleanChop™) 3.0 브러시를 탑재했다. 이를 통해 털과 먼지 제거 효율을 높였다.기술적 사양으로는 하이드로포스(HydroForce™) 실시간 오수 정화 시스템, 4cm 문턱 등 장애물 대응을 위한 스텝프로(StepPro™) 2.0, 장애물 인식 시스템인 코버트센스(Covertsense™), 반려동물 인식 기능인 AI 펫메이트(PetMate™) 등이 적용됐다. 6,400mAh 배터리와 5L 정수 탱크, 3.2L 먼지 필터를 갖췄으며 무상 방문 서비스를 제공해 사후 관리를 지원한다.공식 유통사 (주)에스라이즈를 통해 출시된 모바는 프로모션 기간 동안 제품 가격 할인 혜택과 무상 서비스 1년 연장, 전용 세정액 증정 이벤트를 진행한다. 초기 구매 고객을 대상으로 서비스 지원을 강화한다는 계획이다.모바 관계자는 “제품 성능과 사후 관리 체계를 강화해 사용자들의 청소 환경 개선을 지원할 것”이라고 밝혔다.