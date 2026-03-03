‘사상 최대’ 실적 이끈 토스뱅크 이은미 대표 연임 성공

이미지 확대 이은미 토스뱅크 대표. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 이은미 토스뱅크 대표. 서울신문

이은미 토스뱅크 대표가 연임에 성공했다.토스뱅크 임원후보추천위원회는 3일 이 대표를 차기 최고경영자(CEO) 최종 후보자로 추천했다고 밝혔다.임추위는 “금융업 전반에 대한 높은 이해와 전문성, 디지털 금융 환경에 대한 기술적 통찰, 지난 2년간 입증된 경영 성과 및 조직 리더십을 종합적으로 고려할 때, 당행의 지속 가능한 성장을 안정적으로 이어갈 수 있는 최고경영자로서 적임자라고 판단했다”고 추천 배경을 설명했다.이 대표 취임 이후 토스뱅크의 실적도 개선 흐름을 보였다. 2024년 순이익 457억원을 기록하며 출범 이후 처음으로 연간 흑자를 달성했다. 지난해 3분기까지 누적 순이익은 814억원으로, 연간 기준 역대 최대 실적이 예상된다.1973년생인 이 대표는 서강대학교 컴퓨터공학과를 졸업하고 컬럼비아대 경영대학원, 런던비즈니스스쿨, 홍콩대에서 MBA를 취득했다. 그는 HSBC 홍콩 상업은행 최고재무책임자(CFO)로 아시아·태평양 16개국을 총괄했으며, HSBC 서울지점 부대표, 도이치은행 서울지점 CFO 등을 지냈다. 2023년에는 DGB대구은행 최고재무책임자(CFO) 겸 경영기획그룹장을 맡았고, 2024년 3월 토스뱅크 대표이사로 선임됐다.토스뱅크는 오는 3월 말 정기 주주총회를 열고 이 대표를 최종 선임할 예정이다.