방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
[속보] 美 ‘이란 공격’에 산업장관, 석유·가스 수급 긴급 점검 지시

강주리 기자
강주리 기자
입력 2026-02-28 20:22
수정 2026-02-28 20:25
김정관, 제1차 비상상황 점검회의 주재 “석유 비축유 방출 등 사전 점검하라”

발언하는 김정관 장관
발언하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 26일 서울 영등포구 한국전력 남서울본부에서 열린 주한외국상공회의소 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스


김정관 산업통상부 장관이 28일 오후 3시 미국과 이스라엘이 이란을 공격하자 산업부 내 석유·가스 및 산업·통상 유관부서와 관계기관 등이 참석한 가운데 ‘제1차 비상상황 점검회의’를 주재하고, 석유·가스 등 자원 수급과 국내 업계 영향을 점검했다.

김 장관은 “국내 가격 동향과 중동 정세, 유조선·LNG선 운항 현황 등을 면밀히 모니터링해줄 것”을 당부했다. 특히, 석유공사에 “석유공사 해외생산분 도입, 비축유 방출 태세 점검 등 비상 메뉴얼상 조치사항을 사전에 점검해줄 것”을 요청했다.

산업부는 현재까지 유조선·LNG선 운항 과정에서 특이사항은 없으나 일부 유조선은 호르무즈 해협을 통과하기로 계획돼 있어 우회항로 확보 등 면밀한 상황 관리가 필요한 상황인 것으로 파악된다.

세종 강주리 기자
