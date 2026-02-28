[속보] 美 ‘이란 공격’에 산업장관, 석유·가스 수급 긴급 점검 지시

김정관, 제1차 비상상황 점검회의 주재 “석유 비축유 방출 등 사전 점검하라”

발언하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 26일 서울 영등포구 한국전력 남서울본부에서 열린 주한외국상공회의소 간담회에서 발언하고 있다.

김정관 산업통상부 장관이 28일 오후 3시 미국과 이스라엘이 이란을 공격하자 산업부 내 석유·가스 및 산업·통상 유관부서와 관계기관 등이 참석한 가운데 ‘제1차 비상상황 점검회의’를 주재하고, 석유·가스 등 자원 수급과 국내 업계 영향을 점검했다.김 장관은 “국내 가격 동향과 중동 정세, 유조선·LNG선 운항 현황 등을 면밀히 모니터링해줄 것”을 당부했다. 특히, 석유공사에 “석유공사 해외생산분 도입, 비축유 방출 태세 점검 등 비상 메뉴얼상 조치사항을 사전에 점검해줄 것”을 요청했다.산업부는 현재까지 유조선·LNG선 운항 과정에서 특이사항은 없으나 일부 유조선은 호르무즈 해협을 통과하기로 계획돼 있어 우회항로 확보 등 면밀한 상황 관리가 필요한 상황인 것으로 파악된다.