글로벌에스텍, 방글라데시 도로청과 341만 9500달러 규모 1차 LOI 체결, 글로벌 수주잔고 확보

이미지 확대 방글라데시 N8번 고속도로 완공사진 닫기 이미지 확대 보기 방글라데시 N8번 고속도로 완공사진

이미지 확대 한국TS교통안전공단 충돌 테스트 SB3 통과 사진 닫기 이미지 확대 보기 한국TS교통안전공단 충돌 테스트 SB3 통과 사진

주식회사 글로벌에스텍이 방글라데시 정부 산하 도로청(Roads and Highways Department, RHD)과 341만 9500달러(한화 약 48억 6000만 원) 규모의 연결기구 부착형 이동식 콘크리트 방호벽 공급에 대한 1차 구매의향서(LOI)를 체결했다고 밝혔다.이번 LOI는 방글라데시 정부가 추진 중인 SASEC Road(남아시아 지역 경제협력) 사업 구간에 적용될 도로 안전시설 도입을 전제로 하며, 총 2500블록 규모의 공급 물량이 명시됐다. 회사는 이번 계약을 통해 해외 정부 발주 SOC 프로젝트 기반의 실질적인 수주잔고를 확보하게 됐다고 설명했다.해당 제품은 국토교통부 건설 신기술(NET, 토목·도로·도로안전시설 분야)로 지정된 기술이 적용된 이동식 콘크리트 방호벽이다. 국내 공공 인프라 현장 적용을 전제로 제도적 검증과 현장 적합성 평가를 거친 기술로, 해외 정부 발주 공공 인프라 사업에 실제 적용되는 첫 사례다. 글로벌에스텍은 국내 공공사업 적용 실적을 기반으로 해외 발주처로부터 제도적 신뢰성을 확보했다고 밝혔다.제품은 SB3(100km/h) 기준의 실차 충돌시험을 통과해 고속 주행 환경에서도 차량 이탈 방지와 충돌 에너지 흡수 성능을 확보했다. 고속도로 및 대규모 공사 구간에서 요구되는 작업자 보호와 통행 차량 안전 기준을 동시에 충족하는 구조로 설계돼 고위험 SOC 현장에 적합한 도로 안전시설로 평가받고 있다.또한 해당 방호벽에는 태양광 조명 시스템과 태양광 에너지 하베스팅 기술이 적용됐다. 외부 전력 공급 없이 자가 발전이 가능해 운영 단계에서의 에너지 사용을 최소화할 수 있으며, 이를 통해 탄소 배출 저감과 유지관리 비용 절감 효과를 동시에 확보했다는 설명이다.글로벌에스텍은 현지 실증 및 기술 검토 과정에서 방글라데시 정부가 해당 제품을 고속도로 안전 기준 강화 및 친환경 인프라 정책 기조에 부합하는 기술로 평가했으며, 이러한 기술적 평가가 이번 1차 LOI 체결로 이어졌다고 밝혔다.이번 성과는 조달청과 조달연구원, 한국도로공사의 혁신제품 해외실증화 사업을 통해 추진된 사례로, 정부 수출 지원 정책이 현지 실증을 거쳐 실제 수주잔고 확보로 연결된 사례로 평가된다. 글로벌에스텍은 한국도로공사가 관리하는 방글라데시 N8번 고속도로에서 현지 실증을 수행하며 충돌 안전성, 시공성, 유지관리 효율성, 에너지 절감 효과 등을 종합적으로 검증했다.회사 측은 동일 노선 내 추가 물량과 인접 도로 구간 확대, 방글라데시 내 신설 고속도로 및 주요 SOC 사업 적용에 대한 협의도 병행하고 있다고 밝혔다. 이를 통해 후속 발주 및 수주잔고 확대가 기대된다는 입장이다.글로벌에스텍 관계자는 “국토교통부 건설 신기술(NET)과 SB3 충돌등급, 태양광 에너지 하베스팅 기술을 결합한 도로 안전시설이 해외 SOC 현장에서 기술력과 실효성을 동시에 인정받고 있다”며, “이번 1차 LOI를 기반으로 아시아 고속도로 및 대형 SOC 시장으로 적용 범위와 수주 규모를 단계적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.업계에서는 이번 LOI를 계기로 글로벌에스텍이 국내 제도권에서 검증된 도로 안전 신기술과 친환경 요소를 기반으로 해외 정부 발주 시장의 핵심 플레이어로 부상했으며, 실증–1차 수주–후속 발주–대형 SOC 확장으로 이어지는 단계적 성장 구조와 수출 수주잔고 확대 흐름을 구축하고 있다는 평가를 하고 있다.