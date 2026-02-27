가계대출 금리 넉달째 상승… 주담대 1년 2개월 만에 최고

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

가계대출 금리 넉달째 상승… 주담대 1년 2개월 만에 최고

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-02-27 12:27
수정 2026-02-27 12:27
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
사진은 18일 서울 시내의 은행 ATM 기기. 2026.2.18. 연합뉴스
사진은 18일 서울 시내의 은행 ATM 기기. 2026.2.18. 연합뉴스


1월 가계대출 4.50%… 시장금리 상승 영향
예금금리 하락에 예대금리차 0.17%P 확대가계대출 금리가 넉 달 연속 오르며 10개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 주택담보대출(주담대) 금리는 1년 2개월 만에 최고치로 올라섰다.

한국은행이 27일 발표한 ‘금융기관 가중평균 금리’ 통계에 따르면 지난 달 예금은행의 가계대출 가중평균 금리(신규취급액 기준)는 연 4.50%로 전월보다 0.15%포인트 상승했다. 지난해 3월(4.51%) 이후 10개월 만에 가장 높은 수준이다.

가계대출 가운데 주담대 금리는 4.29%로 한 달 새 0.06%포인트 올랐고, 전세자금대출도 4.06%로 0.07%포인트 상승했다. 주담대 금리는 2024년 11월(4.30%) 이후 1년 2개월 만에 가장 높다. 반면 신용대출 금리는 5.55%로 0.32%포인트 하락해 3개월 만에 내림세로 돌아섰다.

주담대의 고정금리 비중은 86.6%에서 75.6%로 11%포인트 줄었다. 고정금리의 지표인 은행채 5년물 금리가 1월 중 0.07%포인트 오른 반면, 단기 금리 하락 영향으로 변동금리 수요가 늘어난 결과로 풀이된다. 이혜영 한은 금융통계팀장은 “시장금리가 전반적으로 오르는 추세인 만큼 대출·예금 금리 모두 오를 가능성이 있다”고 설명했다.

기업대출 금리는 4.15%로 0.01%포인트 하락했다. 대기업 대출 금리가 0.01%포인트 올랐지만, 중소기업 대출 금리가 0.03%포인트 내린 영향이다. 가계와 기업을 합한 전체 은행권 대출 금리는 4.24%로 0.05%포인트 상승했다.



예금 금리는 하락했다. 1월 저축성 수신 금리는 2.78%로 전월보다 0.12%포인트 내려 5개월 만에 하락 전환했다. 대출 금리는 오르고 예금 금리는 내리면서 신규 취급액 기준 예대금리차는 1.46%포인트로 0.17%포인트 확대됐다. 잔액 기준 예대금리차도 2.24%포인트로 0.01%포인트 늘었다.
김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
1월 가계대출 가중평균 금리는 몇 개월 연속 상승했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로