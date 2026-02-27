국민연금, 지난해 231.6조원 수익… 수익률 18.8% ‘역대 최고’

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
국민연금, 지난해 231.6조원 수익… 수익률 18.8% ‘역대 최고’

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-02-27 10:33
수정 2026-02-27 10:44
국민연금공단 제공
적립금 1458조원
해외 연기금보다 높은 성과국민연금이 지난해 231조 6000억원의 운용 수익을 거두며 1988년 기금 설치 이후 최고 성과를 기록했다. 연간 수익률은 18.82%(금액가중수익률·잠정)로, 기금 설치 이래 가장 높은 수치다.

국민연금공단 기금운용본부는 2025년 한 해 동안 231조 6000억원의 수익을 올려 기금 적립금이 1458조원에 달했다고 27일 밝혔다. 지난해 운용 수익금은 한 해 국민연금 지급액 약 49조 7000억원의 4.7배에 이른다. 기금 설치 이후 누적 연평균 수익률은 8.04%다.

해외 주요 연기금과 비교해도 성과가 두드러졌다. 일본 공적연금(GPIF)의 수익률은 12.3%, 노르웨이 국부펀드(GPFG)는 15.1%, 캐나다 연금투자위원회(CPPIB)는 7.7%를 기록했고, 네덜란드 ABP는 -1.6%를 나타냈다. 국민연금은 이들보다 높은 수익률을 올렸다.

자산군별로는 국내 주식이 82.44%로 가장 높은 수익률을 기록했다. 인공지능(AI)·반도체 중심 기술주 강세와 정부의 자본시장 정책에 대한 기대감 등이 영향을 미쳤다는 설명이다. 해외 주식은 19.74%, 국내 채권은 0.84%, 해외 채권은 3.77%, 대체투자는 8.03%의 수익률을 각각 기록했다.

김성주 국민연금 이사장은 “철저한 리스크 관리와 자산 배분 다변화, 성과 보상 체계 개선 등 운용 인프라 개선의 결과”라며 “기금 규모 확대에 맞춰 운용 역량을 강화하고 안정적 수익을 이어가겠다”고 밝혔다. 국민연금 기금 운용의 최종 성과 평가는 오는 6월 말 기금운용위원회에서 확정될 예정이다.
김예슬 기자
