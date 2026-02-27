돈키호테 입점한 블랑네이처, 日 오프라인 시장 공략 본격화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

돈키호테 입점한 블랑네이처, 日 오프라인 시장 공략 본격화

입력 2026-02-27 10:28
수정 2026-02-27 10:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


스킨케어 브랜드 ‘블랑네이처(Blanc Nature)’의 대표 제품 ‘매직 티트리 오일’이 일본 대표 드럭스토어 돈키호테(Don Quijote)에 입점하며 일본 소비자 및 외국인 관광객들 사이에서 조명받고 있다.

블랑네이처에 따르면 해당 제품은 지난 연말 일본 최대 이커머스 플랫폼 ‘큐텐 재팬(Qoo10 Japan)’에서 트러블 케어 카테고리를 넘어 종합 랭킹 1위를 기록한 바 있다. 이러한 온라인 판매 성과를 기반으로 일본 최대 오프라인 유통까지 판로를 확장하면서 제품을 직접 체험할 수 있는 접점이 크게 늘었다는 설명이다.

이번 입점은 도쿄 MEGA 시부야점, 아사쿠사점, 이케부쿠로점 등 272개의 상권 매장에서 이뤄졌다. 돈키호테는 다양한 글로벌 뷰티 브랜드를 갖춘 일본 대표 드럭스토어이자 관광객들의 필수 쇼핑 명소로도 잘 알려져 있다.

블랑네이처 ‘매직 티트리 오일’은 티트리 오일 핵심 성분인 4-터피네올(4-Terpineol)을 중심으로 개발된 트러블 진정용 스팟 제품이다. 일반 티트리 오일 대비 약 5배 높은 유효 성분 농도로 설계돼 붉게 올라온 트러블 부위에 국소적으로 사용할 수 있다.

블랑네이처 관계자는 “일본 온라인 시장에 이미 진출한 바 있는데 사용자 리뷰 및 UGC 영상이 활발히 공유되며 높은 만족도를 입증했다”며 “온라인에서 검증된 인기와 신뢰를 기반으로 돈키호테 입점과 함께 일본 시장 전역에서 성장을 지속하며 브랜드 영향력을 더욱 확장할 것”이라고 밝혔다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
매직 티트리 오일이 입점한 일본 드럭스토어는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로