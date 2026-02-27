메가스터디학원, 2027학년도 수능 맞춤형 ‘Fit Class’ 운영

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

메가스터디학원이 2027학년도 수능 대비 맞춤형 학습 과정 ‘Fit Class’를 운영한다고 밝혔다.Fit Class는 학생 개개인의 성적 분포와 과목별 학습 특성을 분석해 학습 계획을 설계하는 프로그램이다. 기존 일괄형 수업 방식과 달리 과목별 독립 운영 체계를 기반으로 진행된다. 수업과 자습, 피드백을 연계해 불필요한 반복을 줄이는 것에 초점을 맞춰 강점 과목과 보완이 필요한 영역을 구분해 학습 자원을 전략적으로 배분하는 구조로 운영된다.상위권 학생의 경우 기본 개념 반복보다 고난도 문항 대응력과 실전 시간 관리 능력이 중요하다는 점을 반영했다. 단원별 취약 요소를 세분화해 점검하고, 실전형 문제 풀이와 피드백을 병행하도록 설계했다.메가스터디학원 관계자는 “수험생마다 강점과 약점이 분명한 만큼 모든 과목을 동일 비중으로 학습하는 방식에는 한계가 있다”며 “학생별 학습 구조에 맞춘 과목 집중 관리가 핵심”이라고 말했다.특히 N수생의 경우 이미 일정 수준 이상의 학습 경험을 갖춘 만큼, 강점 과목은 유지하면서 변별력 높은 과목이나 취약 영역에 집중하는 전략이 효과적이라는 분석이다. 이에 따라 성적 구조에 맞춘 과목별 집중 관리 시스템을 적용하고 있다.이와 더불어 Fit Class는 메가스터디학원이 축적해 온 입시 데이터와 학습 관리 노하우를 바탕으로 운영하여 학생의 학습 흐름과 성취도를 점검하며 학습 방향을 조정하는 데에 더욱 집중할 예정이다.Fit Class는 강북 노원관, 강북 중계관, 노량진, 신촌, 송파, 부천, 분당, 일산 등 8개 지점에서 3월3일부터 순차적으로 개강한다.자세한 내용은 각 학원별 홈페이지에서 확인할 수 있다.