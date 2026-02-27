“금융 사이버위협 실시간 대응”… 금감원, 통합관제 가동

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“금융 사이버위협 실시간 대응”… 금감원, 통합관제 가동

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-02-27 10:21
수정 2026-02-27 10:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
금융감독원 제공
금융감독원 제공


업권과 실시간 정보 공유
수작업 대응 한계 보완금융당국이 금융권과 사이버 위협 정보를 실시간으로 공유하는 통합관제 체계를 본격 가동한다. 이메일 등 수작업에 의존해 온 기존 대응 방식을 전면 개선해 보안 위협 대응 속도를 높이겠다는 취지다.

금융감독원은 27일 금융 사이버 위협에 신속히 대응하기 위해 통합관제시스템(FIRST)을 구축하고 이날부터 운영에 들어갔다. 이 시스템은 상시 수집한 보안 위협 정보를 데이터베이스(DB)화해 관리하고, 중요 정보는 필요한 조치 사항과 함께 금융회사에 즉시 공유하는 구조다. 금융사는 조치 결과를 다시 회신하게 된다.

비상 상황 발생 시에는 당국과 업권 간 실시간 쌍방향 소통 채널로 활용된다. 기존에는 보안 위협 정보 수집과 전파가 이메일 등 개별 연락에 의존해 신속한 대응에 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다. 통합관제시스템은 위협 정보 수집부터 공유, 대응 조치 점검까지 일련의 과정을 체계화했다는 게 금감원 설명이다.

금감원은 이날 전자금융업무를 수행하는 금융회사와 전자금융업자를 대상으로 온라인 설명회를 열고 시스템 운영 방안을 안내했다. 금감원은 “보안 위협 대응 역량을 한층 강화할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

김예슬 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
금감원이 구축한 통합관제시스템의 이름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로