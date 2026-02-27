판타지오 남궁견 회장, IP콘텐츠 경쟁력 강화 경영 현안 직접 점검

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

엔터테인먼트 산업이 단순 매니지먼트를 넘어 지식재산권(IP) 중심의 비즈니스로 재편되는 가운데, 판타지오(남궁견 회장)가 체질 개선에 속도를 내고 있다.업계에 따르면 남궁견 회장이 최근 판타지오의 주요 사업 현안을 직접 보고받으며 콘텐츠 경쟁력 강화와 수익 구조 다변화 전략을 점검하고 있는 것으로 알려졌다.이번 점검은 단기 실적 관리보다는 배우 매니지먼트와 콘텐츠 제작을 아우르는 구조적 경쟁력 강화에 초점이 맞춰져 있다. 글로벌 OTT 확산과 함께 콘텐츠 IP 확보가 기업 가치의 핵심 요소로 부상한 만큼, 기획·제작·유통 전 단계의 관리 체계를 보다 정교화하려는 흐름이라는 분석이다.최근 업계의 관심이 집중된 소속 배우 관련 이슈 역시 보고 대상에 포함된 것으로 알려졌다. 배우 김선호와 차은우를 둘러싼 대외적 이슈와 시장 반응을 종합적으로 검토하고, 리스크 매니지먼트 체계를 점검하는 논의가 이뤄지고 있는 것으로 전해진다. 대형 아티스트를 보유한 엔터사의 구조적 리스크 관리 시스템을 보완하는 차원으로 해석된다. 사전 모니터링, 대외 커뮤니케이션, 법률 검토 프로세스를 통합 관리하는 체계를 강화하는 방향이다.사업 구조 측면에서는 신인 개발 시스템 점검, 드라마·OTT 프로젝트 기획 보고, 글로벌 파트너십 확대 논의, 재무 안정성 및 제작 투자 구조 검토 등 핵심 축 전반이 점검 대상에 포함됐다.특히 판타지오(남궁견 회장)는 배우 매니지먼트와 제작 역량을 동시에 보유한 구조적 강점을 지니고 있다. 단순 출연 계약을 넘어, 자체 기획·제작 콘텐츠를 통해 IP를 확보하고 이를 2차, 3차 사업으로 확장하는 전략이 핵심이다. 글로벌 플랫폼 확대와 함께 K-콘텐츠의 부가가치가 높아지는 환경 속에서, 오리지널 IP 확보는 기업 가치와 직결되는 요소로 평가된다.신인 개발 부문에서는 트레이닝 시스템과 캐스팅 전략, 장기 육성 로드맵을 재정비하며 아티스트 브랜드 관리 체계를 강화하고 있다. 콘텐츠 부문에서는 드라마 및 OTT 프로젝트의 기획 단계부터 수익성·확장성 검토를 병행하며 IP 확보 전략을 정교화하는 움직임이 감지된다.또한 동남아·일본·북미 시장을 겨냥한 공동 제작 및 현지 협력 모델 등 글로벌 파트너십 확대 방안도 논의되고 있다. 재무 부문에서는 제작 투자 구조와 자금 집행 프로세스를 점검하며, 선투자 리스크를 분산시키는 안정적 회수 구조 마련에 초점을 맞추고 있는 것으로 전해진다.시장에서는 이번 점검을 엔터 사업을 장기 성장 축으로 관리하겠다는 메시지로 해석하고 있다. 남궁견 회장은 경영 전면에 나서기보다는 전략적 자문과 방향 제시를 통해 안정성을 높이려는 접근이라는 평가다. IP 경쟁이 심화되는 환경 속에서 판타지오의 체질 개선이 어떤 성과로 이어질지 주목된다.