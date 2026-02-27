한전, ‘안전보건 상생협력사업’ 우수기업에 선정

15개 전체 지역본부 동참…참여 기업 중 최대 규모 상생 모델 제시

한국전력이 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주관하는 2025년 ‘대·중소기업 안전보건 상생협력사업’ 평가에서 우수기업으로 선정됐다고 27일 밝혔다.‘대·중소기업 안전보건 상생협력사업’은 중소 협력업체의 안전관리 역량 강화를 위해 공공기관·대기업이 안전관리 기술과 장비 등을 지원하고, 정부가 비용 일부를 분담하는 사업이다.고용노동부는 2025년 사업에 참여한 233개 기업을 대상으로 협력업체에 대한 상생협력 지원 노력과 성과를 평가하여 총 31개 사를 우수기업으로 최종 선정했다.한전은 15개 전 지역본부가 참여해 236개 협력업체를 지원하며 참여 기업 중 최대 규모의 상생 모델을 제시했다.이에 따라 ▲‘위험성 평가 기법 전수 및 실행력 향상 컨설팅’ 등 외부 전문 기관 컨설팅 ▲상생협의체 운영 ▲안전보건 세미나, 캠페인 및 교육자료 제공 ▲안전보건 물품 지원 등 안전한 일터 조성을 위한 현장 지원 노력을 인정받아 한전 강원본부와 경남본부가 우수기업(사업장)으로 선정되는 영예를 안았다.대표적인 상생협력 사례로 강원본부는 대한산업보건협회와 협업해 여름철 온열질환 예방과 작업현장 맞춤형 건강 지도 활동을 위한 찾아가는 보건 상담을 시행했다. 경남본부는 자체 안전 전문인력을 활용하여 위험성 평가 컨설팅을 추가로 실시했고, 안전보건 세미나를 시행하여 안전보건관리 체계 구축의 중요성을 알리고 공감대 형성하는 등 실효성 있는 안전관리 활동을 펼쳤다.이밖에도 한전은 제도적 사각지대 해소에도 앞장섰다. 법적의무가 없는 총공사비 2000만 원 미만 소규모 건설공사까지 산업안전보건관리비 지원을 확대했으며, 120억 미만 건설공사에 안전관리자 선임 시 인건비를 지원하는 ‘안전강화비’ 제도를 신설했다.또한, 안전한 일터 조성을 위해 근로자 작업 중지 요청 시 인센티브를 지급하는 등 현장 자율 안전 문화를 확산시켰다. 그 결과 지난해 ‘중대재해 ZERO‘를 달성하였고, 국토교통부 ‘건설공사 참여자의 안전관리 수준평가’에서도 발주청 가운데 유일하게 최고 등급인 ‘매우 우수’ 등급을 획득하는 결실을 맺었다.한전은 올해 건설본부까지 상생협력사업 참여를 확대했으며, 앞으로도 협력업체의 안전보건관리체계 구축을 돕고 안전 역량을 강화하기 위한 지원을 지속해 나갈 계획이다.