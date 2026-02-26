밀가루값 내렸더니 빵값 인하…파리바게뜨, 단팥빵 1500원으로

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
밀가루값 내렸더니 빵값 인하…파리바게뜨, 단팥빵 1500원으로

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-02-26 14:25
수정 2026-02-26 14:37
파리바게뜨는 빵과 케이크 등 제품 11종의 가격을 다음 달 13일부터 인하한다고 26일 밝혔다.

인하 대상 중 빵류는 6종으로 100~1000원씩 낮춘다. 완제품 권장가격 기준으로 단팥빵은 1600원에서 1500원으로 인하할 전망이다. 이 외에 소보루빵(1600원→1500원), 슈크림빵(1600원→1500원), 홀그레인오트식빵(4200원→3990원), 3조각 카스테라(3500원→2990원), 프렌치 붓세(2500원→1500원) 등이다.

인기 캐릭터 케이크 5종은 최대 1만원 인하한다. ‘헌트릭스 골든 케이크’는 3만 9000원에서 2만 9000원으로, ‘소다팝 케이크’는 3만 3000원에서 2만 5000원으로 낮춰 판매한다.

아울러 파리바게뜨는 다음 달 중 1000원짜리 ‘가성비 크라상’도 출시할 계획이다.

파리바게뜨 관계자는 “지속적인 비용 상승으로 어려움이 있지만, 소비자 부담을 덜고 물가 안정에 동참하기 위해 가격을 인하하기로 했다”고 밝혔다.
김현이 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
