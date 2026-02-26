그린알로에, ‘2026 소비자선정 최고의 브랜드 대상’ 알로에건강기능식품 부문 선정

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그린알로에(회장 정광숙)는 ‘2026 소비자선정 최고의 브랜드 대상’에서 11년 연속 알로에 건강기능식품 부문에 선정됐다고 밝혔다.그린알로에는 원료의 차별화를 위해 전 제품에 미국산 유기농 알로에를 사용하고 있으며, 유효성분 손실을 줄이기 위해 급속동결건조공법을 적용하고 있다.정광숙 회장은 “알로에는 면역력 증진, 피부 건강, 장 건강에 도움을 줄 수 있는 원료”라며 “중국산 원료를 배제한다는 원칙하에 원료 선별 과정을 거쳐 제품 경쟁력을 확보하고 있다”고 설명했다.특히 친환경 소재를 중심으로 합성부형제와 첨가제 대신 자연 유래 성분을 함유한 제품군을 선보이고 있다. 그린알로에 측은 전 제품에 합성 방부제, 감미료, 착색료를 첨가하지 않는 ‘3무(無)’ 원칙을 적용하고 있다고 덧붙였다.대표 제품인 액상 타입 알로에겔 제품은 순수 알로에겔을 400% 농축 함유해 하루 면역다당체 섭취량을 300mg까지 구성했다. 또한, 유산균 사균체 성분을 함유해 면역력 증진과 장 건강 관리에 도움을 줄 수 있도록 설계했다.당 섭취에 민감한 소비자를 위한 별도 제품군도 마련했다. 액상 제품의 특성상 필요한 보존료는 합성 보존료 대신 자연 유래 성분으로 대체했으며, 이에 따라 개봉 후에는 반드시 냉장 보관을 권장하고 있다.이외에도 그린알로에는 항산화 작용과 면역력 강화를 위한 세분화된 식품군을 운영 중이다. 전문 연구진과 협력해 신소재를 활용한 신제품 개발에 지속적으로 투자하고 있으며, 식품 제형 또한 식물성 연·경질 캡슐을 적용해 제조하고 있다.정광숙 회장은 “소비자가 신뢰할 수 있는 제품 생산을 위해 연구개발과 투자를 지속할 것”이라며 “건강기능식품 시장에서 친환경 브랜드로서의 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.