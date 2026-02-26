SWM–스마트라이드, 상업용 여객 운송 및 교통약자를 위한 자울주행·운전자 보조 기술 공동개발 업무협약 체결

이미지 확대 (왼쪽부터) SWM 김기혁 대표, 스마트라이드 이우영 대표 닫기 이미지 확대 보기 (왼쪽부터) SWM 김기혁 대표, 스마트라이드 이우영 대표

자율주행 전문 기업 에스더블유엠(SWM, 대표이사 김기혁)과 운수사 통합관리 서비스 플랫폼 기업 스마트라이드(대표이사 이우영)가 지난 25일 SWM 본사에서 ‘상업용 여객 운송 및 교통약자를 위한 자율주행·운전자 보조 기술 공동개발’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 급변하는 자율주행 시장 환경에 대응하고 자율주행 기술을 활용해 상업용 운송 서비스의 효율성을 높이는 한편, 이동에 불편을 겪는 교통약자들을 위한 포용적 기술(Inclusive Technology)을 확보하기 위해 추진됐다.양사는 이번 협약을 통해 ▲상업용 여객 운송 차량 전용 자율주행 알고리즘 고도화 ▲교통약자 특화 운전자 보조 시스템(ADAS) 개발 ▲실시간 관제 및 운행 서비스 인프라 솔루션 연동 ▲데이터 기반의 주행 안전성 검증 등 다양한 분야에서 긴밀하게 협력할 예정이다.에스더블유엠의 고성능 자율주행 하드웨어·소프트웨어 통합 플랫폼인 ‘암스트롱(Armstrong)’과 스마트라이드의 D-note와 IMMS(지능형운수관리시스템) 플랫폼 운영 노하우를 결합해 더욱 안전하고 정교한 자율주행 및 운수종사자 운행 보조 서비스를 구현한다는 계획이다.양사는 단순한 기술 개발을 넘어 사회적 가치 실현에도 무게를 둔다. 장애인, 노약자 등 교통약자의 승하차 보조 및 주행 중 돌발 상황 대응 기술을 공동 개발함으로써, 누구나 소외되지 않는 ‘이동의 자유’를 실현하는 데 앞장설 방침이다.김기혁 에스더블유엠 대표는 “스마트라이드의 실제 운송 데이터와 서비스 인프라는 자율주행 기술을 실용화하는 데 핵심적인 자산”이라며 “양사의 시너지를 통해 상용 수준의 완성도 높은 모빌리티 솔루션을 선보이겠다”고 전했다.이우영 스마트라이드 대표는 “자율주행 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 에스더블유엠과의 협업을 통해 자사 서비스의 안전성과 편의성을 획기적으로 높일 수 있게 됐다”며 “특히 교통약자를 위한 맞춤형 솔루션 개발은 향후 상업용 운송 시장의 새로운 표준이 될 것”이라고 밝혔다.