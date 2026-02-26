멀츠, ‘대한민국 일하기 좋은 기업’ 2년 연속 1위 달성

이미지 확대 멀츠 에스테틱스 코리아 임직원들이 GPTW 주관 ‘2026 대한민국 가장 일하기 좋은 기업’ 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 멀츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 멀츠 에스테틱스 코리아 임직원들이 GPTW 주관 ‘2026 대한민국 가장 일하기 좋은 기업’ 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 멀츠 제공

멀츠 에스테틱스 코리아는 글로벌 신뢰경영 평가 기관 GPTW가 주관하는 ‘2026 대한민국 가장 일하기 좋은 기업’에서 1위를 차지했다고 26일 밝혔다.이로써 멀츠는 4년 연속 ‘대한민국 가장 일하기 좋은 100대 기업’에 이름을 올린 동시에 2년 연속 1위를 달성했다.회사 측은 이번 성과가 ‘모든 사람이 더 나은 나를 찾아가는 여정을 통해, 더 큰 자신감으로 삶을 살아갈 수 있도록 돕는다’는 미션 아래 임직원에게 명확한 비전을 제시하고, 공감과 참여를 이끌어낸 결과라고 설명했다.유수연 멀츠 대표는 “2년 연속 1위라는 영예는 상호 신뢰를 바탕으로 공동의 목표를 향해 함께 뛰어온 임직원들이 일궈낸 결실“이라며 ”앞으로도 진정성 있는 리더십을 바탕으로 구성원들이 자부심을 느끼며 성장할 수 있는 건강한 기업 문화를 전파해 나가겠다”고 밝혔다.