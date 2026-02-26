멀츠, ‘대한민국 일하기 좋은 기업’ 2년 연속 1위 달성

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

멀츠, ‘대한민국 일하기 좋은 기업’ 2년 연속 1위 달성

주현진 기자
주현진 기자
입력 2026-02-26 10:23
수정 2026-02-26 10:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
멀츠 에스테틱스 코리아 임직원들이 GPTW 주관 ‘2026 대한민국 가장 일하기 좋은 기업’ 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 멀츠 제공
멀츠 에스테틱스 코리아 임직원들이 GPTW 주관 ‘2026 대한민국 가장 일하기 좋은 기업’ 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 멀츠 제공


멀츠 에스테틱스 코리아는 글로벌 신뢰경영 평가 기관 GPTW가 주관하는 ‘2026 대한민국 가장 일하기 좋은 기업’에서 1위를 차지했다고 26일 밝혔다.

이로써 멀츠는 4년 연속 ‘대한민국 가장 일하기 좋은 100대 기업’에 이름을 올린 동시에 2년 연속 1위를 달성했다.

회사 측은 이번 성과가 ‘모든 사람이 더 나은 나를 찾아가는 여정을 통해, 더 큰 자신감으로 삶을 살아갈 수 있도록 돕는다’는 미션 아래 임직원에게 명확한 비전을 제시하고, 공감과 참여를 이끌어낸 결과라고 설명했다.

유수연 멀츠 대표는 “2년 연속 1위라는 영예는 상호 신뢰를 바탕으로 공동의 목표를 향해 함께 뛰어온 임직원들이 일궈낸 결실“이라며 ”앞으로도 진정성 있는 리더십을 바탕으로 구성원들이 자부심을 느끼며 성장할 수 있는 건강한 기업 문화를 전파해 나가겠다”고 밝혔다.

주현진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
멀츠 에스테틱스 코리아가 GPTW 평가에서 1위를 달성한 것은 몇 년 연속인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로